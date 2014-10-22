两岸金融：台银公会将争取更多据点承办人民币授信，直流好过绕道--理事长

路透台北10月22日 - 台湾银行公会理事长暨台湾金控董事长李纪珠周三称，日前赴陆与银监会主席尚福林及中国人民银行副行长刘士余碰面洽谈人民币回流机制，其中建议开放RQFII及更多台商据点承办人民币直接授信业务。

李纪珠今天在银行公会代表大会后受访时并指出，本次碰面除了争取尽速审理银行扩点申请案外，也建议缩短人民币业务申请时间限制并放宽大陆据点存贷比限制及增加人民币资金回流管道等。

“人民币回流对你们、我们都有好处，直接流不是很好，绕到英国、 香港，何必呢!”她说。

台资银行间人民币资金池日益庞大，但资金去化管道却非常有限，银行公会积极争取放宽人民币回流机制。据台湾央行最新公布，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,004.29亿元，较前月成长约1.76%。

她认为，人民币回流管道除了争取放行千亿RQFII额度外，也争取扩增台商比较多的据点开办人民币授信业务，类似现有的昆山试验趋模式，建议率先开放台商据点包括上海、苏州及深圳等。

其他人民币回流管道方面，她提及，建议陆方加速台资企业QFII审查速度及增加QFII额度，亦或扩大台资银行香港分行QFII申请额度，及扩大直接投资(RFDI)额度，并建议双方尽快签定两岸货币换汇协议(SWAP)， ，对台湾成为离岸人民币中心比较有帮助。

她也透露，经过此次碰面协商后，大陆银监会已接受台湾银行、兆丰银行及中国信托银行在大陆第二家分行递件申请。