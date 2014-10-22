两岸金融：台银公会将争取更多据点承办人民币授信，直流好过绕道--理事长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透台北10月22日 - 台湾银行公会理事长暨台湾金控董事长李纪珠周三称，日前赴陆与银监会主席尚福林及中国人民银行副行长刘士余碰面洽谈人民币回流机制，其中建议开放RQFII及更多台商据点承办人民币直接授信业务。
李纪珠今天在银行公会代表大会后受访时并指出，本次碰面除了争取尽速审理银行扩点申请案外，也建议缩短人民币业务申请时间限制并放宽大陆据点存贷比限制及增加人民币资金回流管道等。
“人民币回流对你们、我们都有好处，直接流不是很好，绕到英国、 香港，何必呢!”她说。
台资银行间人民币资金池日益庞大，但资金去化管道却非常有限，银行公会积极争取放宽人民币回流机制。据台湾央行最新公布，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,004.29亿元，较前月成长约1.76%。
她认为，人民币回流管道除了争取放行千亿RQFII额度外，也争取扩增台商比较多的据点开办人民币授信业务，类似现有的昆山试验趋模式，建议率先开放台商据点包括上海、苏州及深圳等。
其他人民币回流管道方面，她提及，建议陆方加速台资企业QFII审查速度及增加QFII额度，亦或扩大台资银行香港分行QFII申请额度，及扩大直接投资(RFDI)额度，并建议双方尽快签定两岸货币换汇协议(SWAP)， ，对台湾成为离岸人民币中心比较有帮助。
她也透露，经过此次碰面协商后，大陆银监会已接受台湾银行、兆丰银行及中国信托银行在大陆第二家分行递件申请。
至于两岸金银三会决议放宽台商定义、第一银行设立河南村镇银行、陆资来台参股单一金融机构20%上限等，目前仍卡在两岸服务贸易协定而未能上路，她称，这部分对岸都统一口径，有待更高层来疏通这部分议题。(完) (记者 詹静宜 审校 毕晓雯)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,