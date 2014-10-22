更新版1-美股业绩：波音第三季获利跳升18%，第三度调高2014年获利预估

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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(新增细节及股价表现)
路透10月22日 - 波音 公布第三季获利增加18%，并第三度调高全年核心获利预估，反映出商用飞机需求扩增。
9月30日止的第三季获利为13.6亿美元，或每股1.86美元，高于上年同期的11.6亿美元，或每股1.51美元。
扣除一些养老金和其它成本的核心每股盈余从1.80美元成长至2.14美元。
营收成长7%至237.8亿美元。
这个成绩轻松超越分析师预估。汤森路透I/B/E/S预估波音核心获利每股1.97美元，公认会计原则(GAAP)每股获利预估为1.86美元。
波音公布财报后，股价盘前上涨0.9%至128.30美元。
商用飞机交付增加9%至186架。
公司预计2014年核心每股盈余介于8.10-8.30美元，高于先前预估的7.90-8.10美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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