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市场报道 | 2014年 10月 22日 星期三 20:31 BJT

更新版1-美股业绩：波音第三季获利跳升18%，第三度调高2014年获利预估

(新增细节及股价表现)

路透10月22日 - 波音 公布第三季获利增加18%，并第三度调高全年核心获利预估，反映出商用飞机需求扩增。

9月30日止的第三季获利为13.6亿美元，或每股1.86美元，高于上年同期的11.6亿美元，或每股1.51美元。

扣除一些养老金和其它成本的核心每股盈余从1.80美元成长至2.14美元。

营收成长7%至237.8亿美元。

这个成绩轻松超越分析师预估。汤森路透I/B/E/S预估波音核心获利每股1.97美元，公认会计原则(GAAP)每股获利预估为1.86美元。

波音公布财报后，股价盘前上涨0.9%至128.30美元。

商用飞机交付增加9%至186架。

公司预计2014年核心每股盈余介于8.10-8.30美元，高于先前预估的7.90-8.10美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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