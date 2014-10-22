加拿大央行：弃用对调整利率持“中性立场”措辞，一如预期维持利率在1%不变

路透渥太华10月22日 - 加拿大央行在周三的货币政策声明中放弃了中性立场措辞，该行已经暗示过基本上不会再给出利率方向的前瞻性指引。

加拿大央行维持隔夜利率在1%，符合市场普遍预期，市场更关注央行的整体展望以及对未来的分析。9月时，加拿大央行表示，对利率改变的时机和方向持中性立场。

周三的声明中，央行强调了对楼市过热及家庭债务的担忧，但称基本通胀压力仍迟滞，通胀预估风险大致均衡，目前利率水准适切。

7月时，加拿大央行曾表示，家庭失衡情况正朝着建设性的方向发展，但在9月称家庭失衡风险尚未消除。周三央行进一步指出，“家庭失衡相关的金融稳定风险小幅增加。”

央行将经济达到全产能的时间框架预估进一步推后至2016年下半年，7月预估为2016年中。央行还将预计总体和核心通胀达到2%目标的时间预估推迟一季，至2016明年第四季。

加拿大央行表示，年初以来通胀攀升很大一部分反应临时性汇率影响，以及只影响某些特定领域的因素。加元贬值使核心通胀增加0.1-0.3个百分点，总体通胀增加0.3-0.5个百分点。过剩产能以及零售行业竞争使核心通胀减少0.5个百分点。

加拿大央行将第三季GDP成长年率预期上调至2.3%(之前的预期为2.2%)，将第四季预期上调至2.2%(之前的预期为2.1%)，明年年均成长预期保持在2.4%。

加拿大央行预计第三季核心通胀为2.0%(之前预期为1.7%)，第四季为2.1%(之前为1.8%)，明年首季为1.9%(之前为1.6%)；第三季总体通胀预期保持在2.0%，第四季保持在2.2%。

加拿大央行仍预计全球经济动能将在2015-16年增强，但具体表现弱于7月报告的预估，因成长前景背离。加拿大出口开始对美国需求和加元走软作出响应，但企业投资仍然疲弱。美国经济成长动能不断增强，尤其是使加拿大出口受益的行业。(完)