欧洲汇市：英国央行会议记录拖累英镑下跌，关注增长数据

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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路透伦敦10月22日 - 英镑兑走强的美元周三下挫约0.5%，此前英国央行会议记录显示，在本月稍早的政策会议上，多数英国央行决策者坚决反对上调利率。
多数英国央行货币政策委员会委员本月稍早开会时坚定反对升息，认为没有什么证据显示正面临通胀压力，仅有两名委员继续投票支持收紧货币政策。 会议记录显示,货币政策委员会内部围绕升息的争论有所降温。
英国央行会议记录显示，英国产出缺口尽管仍在下降，但下半年预计将较原先预估略微扩大。欧元区经济进一步下行的消息，加剧了英国经济复苏的风险。
尽管会议记录拖累英镑走弱，但货币市场对英国升息时机的预期基本无大变动，英镑在日内稍后收复部分失地，特别是兑走弱的欧元。
“英国央行会议记录公布后出现的英镑跌势将可能是昙花一现，零售销售和GDP数据将分别在周四和周五出炉，”花旗G10汇市策略部主管Valentin Marinov说。
“会议记录没有引发看空英镑的市场出现大幅修正，投资者仍预计英国在明年第三季开始升息周期。”
在伦敦尾盘，英镑兑美元 下跌0.45%，报1.6042美元，高于会议记录公布后触及的日内低位1.6012美元。英镑兑欧元 持平在0.7893英镑。
路透调查显示，分析师的一致预估为，英国9月零售销售较上年同期增长2.8%。英国第三季经济同比增长3.0%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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