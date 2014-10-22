纽约期市：阿拉比卡咖啡期货急跌4%至三周低位，因预报巴西降雨

路透纽约/伦敦10月22日 - 阿拉比卡咖啡期货周三下挫4.3%，至三周低位，因预报称巴西将迎来急需的降雨，且技术图表显示卖出讯号。
洲际交易所(ICE)原糖期货上涨，可可期货涨跌互见。
巴西Somar气象预报机构称，降雨范围应覆盖巴西所有咖啡豆、甘蔗和谷物种植地区，降水将从周一开始一直持续至本月底，届时将有新的冷锋过境。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下挫8.50美分或4.3%，收报每磅1.9110美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌21美元，或1%，报每吨2,025美元。
交易商表示，12月阿拉比卡咖啡期货跌穿上日低位1.9180美元后，在尾盘引发技术性卖出。
ICE原糖上涨，一经纪认为市场上升，是因为商品市场分析公司Datagro预计巴西干旱将降低巴西的糖产量。
ICE-3月原糖期货 收高0.06美分，或0.4%，报每磅16.50美分。Liffe-12月白糖期货 涨2.30美元，或0.5%，报每吨424.40美元。
ICE-12月可可期货 收升3美元，或0.1%，报每吨3,113美元。Liffe-3月可可期货 涨6英镑，或0.3%，收报每吨2,029英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)