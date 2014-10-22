芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，受尾盘一轮获利了结拖累

路透芝加哥10月22日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，因在盘中触及逾一个月高位后出现获利了结和商业对冲压力，令大豆转至平盘下方。

美国大豆收割速度缓慢、出口需求强劲，以及巴西种植速度推迟，限制了大豆的跌幅。

CBOT-11月大豆触及每蒲式耳9.82-1/2美元高位，此为9月18日来最高。

指标CBOT-11月大豆合约 短暂升穿50日移动均线，为6月30日来首见，但并未能守住在该点以上的技术支撑位。

豆粕期货下跌，因技术性压力，之前交投最活跃的12月豆粕 自6月30日来首次升穿100日移动均线。

美国农业部表示，民间出口商表示，销售41.9万吨美国大豆到中国和13.3万吨美国大豆到未知的目的地。

分析师预计，周四早上美国农业部报告将显示最新一周出口销售80-100万吨大豆。

11月大豆期货合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳9.62-3/4美元。

12月豆粕合约 收低4.9美元，报每短吨338.0美元。12月豆油合约 收高0.38美分，报每磅32.14美分。

今日CBOT大豆预估成交量为363,724口，豆粕为166,624口，豆油为104,650口。(完)

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