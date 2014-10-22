全球金市：金价下跌，因美元上涨和实货需求不断下降

* 美国9月通胀迟滞

* 美元指数升0.5%，触及一周高位

* 交易商表示，金价不断上升损害中国需求

路透纽约/伦敦10月22日 - 金价周三下跌，结束两日连涨的势态，因美国通胀数据疲弱，以及美元上升，引发黄金投资者在金价上日触及六周高位后获利了结。

金价承压，此前美国劳工部表示9月消费者物价小升，且美元指数升至一周高位，因担心欧洲银行业的体质。

“尽管金价仍有从目前水平进一步上升的空间，但在整体宏观情况下，金价的涨势会令投资者卖出，这将可能最终限制金价的升幅，”瑞银贵金属策略师Edel Tully说。

不过，金价跌幅受限，因美国通胀前景疲弱将给予美联储充分空间，将低利率保持一段时间。此外，加拿大渥太华一名袭击国会山的枪手被击毙，且一名加拿大士兵中枪身亡，这消息带来了不确定性和不稳定性，支持黄金的避险吸引力。

1748 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,244.79美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月黄金期货 收低6.20美元，报每盎司1,245.50美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

交易员表示，中国黄金买需在金价本周稍早上升后下降，而印度需求在周三排灯节后也可能减弱。中国是全球最大的黄金买家。

现货银 下跌1.8%，报每盎司17.19美元。

中国海关数据显示，9月白银进口几无变动，为243,071公斤，9月钯金进口上升5%，至2,050公斤，本年迄今进口增长28%。

世界白银协会发表由CPM Group所作的报告，该报告预期，投资者未来10年累积的白银可达到最多10亿盎司。CPM数据显示，上年净投资需求为大约1亿盎司。

现货铂金 下滑0.8%，报每盎司1,265.75美元，现货钯金 跌0.1%，报每盎司770.80美元。

中国海关数据显示，9月铂金进口下降18.5%，至8,615公斤，今年迄今进口录得相近的百分比降幅。(完)

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