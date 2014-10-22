国际油市：油价重拾跌势，因美国原油库存连续第二周大幅增加

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
* 美国原油库存升幅多于预期
* 一些人担心油价跌势可能拖慢北美石油业扩张步伐
路透纽约10月22日 - 原油价格周三重拾其劲跌的势态，美国原油再次接近每桶80美元，之前数据显示美国原油库存连续第二周大幅增加，结束了库存水平在一段短暂时间整固的情况。
在今日大部分交易时段油价在平盘上下方震荡，到下午一直稳步下滑，因交易员消化升幅远多于预期的美国库存数据，以及仍然迟滞的美国通胀。美元上涨和股市下滑，也增加油市的压力。
在过去几日投交在相对较窄的区间后，布兰特原油 收报每桶84.71美元，下跌1.51美元，或1.75%。
美国原油 下跌1.97美元，或2.39%，收报每桶80.52美元。在之前三个交易日，美国原油价格几无变动。
美国能源资料协会(EIA)称，最新一周美国原油库存增加711万桶，远多于预期的270万桶的增幅。
“原油库存大幅增加是报告的主要内容，令报告整体利空，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。
一些交易商认为，油价可能触底，因为愈发预期，油价接近80美元可能令美国页岩油或加拿大油砂的石油生产活动增长速度放缓。
其他人士对油价下滑仍然不安。
“市场将再次向80美元推进，因为他们希望考验石油输出国组织(OPEC)会否减产，”Lipow Oil Associates的Andrew Lipow说，“区内的其他国家需要较高的油价以支持其支出，但油价下跌，只会令沙特和科威特的邻国面临更多困难。”
石油输出国组织(OPEC)成员国迄今还没有表示，OPEC将限制石油出产，以带动油价上升。路透报导，尼日利亚的2015年预算是假设油价在每桶78美元，高于2014年预算的假设油价为77.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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