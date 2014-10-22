纽约期市：期棉下滑，等待美国棉花出口数据

路透纽约10月22日 - 期棉在周三尾盘遭到抛售，和大宗商品市场一起下跌，但仍然深陷在上日的交投区间之内，因在周四美国棉花出口数据公布前，投资者谨慎交投。

指标ICE-12月期棉 收跌0.11美分，或0.2%，报每磅62.68美分，接近周二触及62.10美分的三个月低位。

汤森路透CoreCommodity CRB指数下跌1%，因油市和金价受美元急升拖累下跌。汤森路透CoreCommodity CRB指数追踪19种商品的表现。

MCM Inc经纪Jobe Moss称，期棉在今日大部分时间小幅攀升，但在交易结束前的最后几分钟急跌0.34美分，主要是因为12月原油 下跌，和美股走低。

油价下跌令聚酯没有那么昂贵，使聚酯的价格比棉花更吸引。

今日市场交投在区间之内，交易商等待美国农业部周四公布的出口数据。上周数据显示，美国商人在之前一周销售仅7,000包棉花，远低于预期。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)