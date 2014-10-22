加拿大股市：大幅走低，因渥太华发生致命枪击案和能源股下跌打压人气

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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路透多伦多10月22日 - 加拿大主要股指周三大幅走低，结束四日连升，因首府渥太华发生致命枪击案，且油价下跌拖累能源股走低。
投资者还在消化加拿大央行最新公布的货币政策。央行在周三发布的货币政策声明中放弃了中性立场措辞，该行已经暗示过基本上不会再给出利率方向的前瞻性指引。
加拿大首府渥太华发生致命枪击案，一名加拿大士兵遭枪击死亡，国会大楼也遭袭击，加拿大总理哈珀正在发表讲话的国会大楼房间外传来数声枪响，哈珀安全撤离国会大楼。在国会大楼内的持枪男性嫌疑人被击毙。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌235.64点，或1.62%，报14,312.07点。
10大类股全线收低。金融股跌1.1%，能源股大跌3.3%。(完)
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国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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