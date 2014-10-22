《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月22日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 39.76 -0.31 -0.77 994980
搜狐 42.86 -0.86 -1.97 470382
网易 91.97 -0.25 -0.27 355647
百度 219.26 -3.09 -1.39 2503791
台湾
台湾积体电路 21.24 -0.15 -0.70 3152510
联电 1.99 +0.01 +0.51 86324
日月光 5.87 -0.02 -0.34 227234
硅品精密 6.60 +0.01 +0.15 997377
和信超媒体 0.83 +0.03 +3.17 65372
友达 4.16 +0.16 +4.00 111850
中华电信 30.11 +0.07 +0.23 18959
台湾国际航电 53.60 -0.25 -0.46 1573313
香港
中国移动 58.16 -0.63 -1.07 176730
中国联通 14.44 -0.28 -1.90 74906
中国电信 61.15 +0.15 +0.25 15712
中芯国际 5.12 -0.03 -0.58 16601
电讯盈科 6.26 +0.09 +1.46 502
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 李爽)
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