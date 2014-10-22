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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 39.76 -0.31 -0.77 994980

搜狐 42.86 -0.86 -1.97 470382

网易 91.97 -0.25 -0.27 355647

百度 219.26 -3.09 -1.39 2503791

台湾

台湾积体电路 21.24 -0.15 -0.70 3152510

联电 1.99 +0.01 +0.51 86324

日月光 5.87 -0.02 -0.34 227234

硅品精密 6.60 +0.01 +0.15 997377

和信超媒体 0.83 +0.03 +3.17 65372

友达 4.16 +0.16 +4.00 111850

中华电信 30.11 +0.07 +0.23 18959

台湾国际航电 53.60 -0.25 -0.46 1573313

香港

中国移动 58.16 -0.63 -1.07 176730

中国联通 14.44 -0.28 -1.90 74906

中国电信 61.15 +0.15 +0.25 15712

中芯国际 5.12 -0.03 -0.58 16601

电讯盈科 6.26 +0.09 +1.46 502

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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