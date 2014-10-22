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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 07:13 BJT

《日本重要政经日程》--10月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月22日(三)

2350 - 资本流动数据

10月23日(四)

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0130 - 提高流动性债券标售

0135 - 10月制造业采购经理人指数(PMI)初值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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