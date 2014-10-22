《日本重要政经日程》--10月23日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月22日(三)
2350 - 资本流动数据
10月23日(四)
0120 - 标售三个月期贴现国库券
0130 - 提高流动性债券标售
0135 - 10月制造业采购经理人指数(PMI)初值
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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