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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 07:33 BJT

****澳新经济指标预测--10月23日-10月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值   
         
    10月20日当周
         
    10月23日(四)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         9月             42       39.9
               出口(亿新西兰元)                                         35       35.2
               贸易收支(亿新西兰元)                                  逆差7   逆差4.72
                                                   截止9月的一年  顺差15.1   顺差20.2
    
    10月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月27日当周 
    
    10月27日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月28日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月29日(三)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　   10月            --       13.4%
                             企业活动指数                       　　    --       37.0%
    2000 新西兰央行利率决定                              --           3.50%      3.50%
    
    10月30日(四)        
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        9月             --       +3.3%
    0030 澳洲出口物价                                第三季             --       -7.9%
             进口物价                                                   --       -3.0% 
    2145 新西兰建筑许可                                 9月             --        持平 (完)
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