澳新经济指标预测--10月23日-10月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月20日当周 10月23日(四) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 42 39.9 出口(亿新西兰元) 35 35.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差7 逆差4.72 截止9月的一年 顺差15.1 顺差20.2 10月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月27日当周 10月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 10月29日(三) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 -- 13.4% 企业活动指数 -- 37.0% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 10月30日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- +3.3% 0030 澳洲出口物价 第三季 -- -7.9% 进口物价 -- -3.0% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- 持平 (完)