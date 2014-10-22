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市场报道 | 2014年 10月 23日 星期四 07:39 BJT

****欧洲经济指标预测--10月23日-10月30日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    10月20日当周
    
    10月23日(四)
    0645  法国企业景气指数                               10月         正95      正96
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         10月初值        48.5      48.8
                    服务业PMI                                         48.2      48.4
                    综合PMI                                            --       48.4
    0730  德国Markit制造业PMI                         10月初值        49.5      49.9
                    服务业PMI                                         55.0      55.7
                    综合PMI                                            --       54.1
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       10月初值        49.9      50.3
                      服务业PMI                                       52.0      52.4
                      综合PMI                                         51.7      52.0
    0800  意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)           9月初值         --   顺差17.3 
    0830  英国零售销售(较前月)                            9月        -0.1%     +0.4%
                      (较上年同期)                                   +2.8%     +3.9%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                10月          负4       负4
    1400  欧元区消费者信心指数                         10月初值       负12   负11.40
        
    10月24日(五)
    0600  德国GfK消费者信心指数                         11月           8.0       8.3
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)               8月           --      -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --      -1.5%
    0830  英国GDP(较前季)                           第三季初值       +0.7%     +0.9%
                 (较上年同期)                                        +3.0%     +3.2%
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                         9月           --       持平
                        (较上年同期)                                   --      +1.1%
    1000  意大利消费者信心指数                          10月         101.0     102.0
    
    10月27日当周
        
    10月27日(一)
    0900  德国Ifo企业景气判断指数                       10月         103.3     104.7
                 企业现况指数                                          --      110.5
                 企业预期指数                                          --       99.3
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     9月           --      +2.0%
                  民间贷款                                             --      -1.5%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --      +1.8%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 10月           --       正31 
    
    10月27-28日
    0700  德国进口物价(较前月)                           9月         -0.1%     -0.1%
                      (较上年同期)                                   -1.9%     -1.9%
    
    10月27日-11月7日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                10月          --       -0.2%
                            (较上年同期)                              --       +9.4%
    
    10月28日(二)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      9月          --        1.35
    0900  意大利企业景气指数                            10月          --        95.1
    
    10月28-31日
    0700  德国实质零售销售(较前月)                       9月          --       +2.5%
                      (较上年同期)                                    --       +0.1% 
    
    10月29日(三)
    0745  法国消费者信心指数                            10月          --          86 
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                         9月          --    增加8.98
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                    --   增加22.86
          抵押贷款批准件数(千件)                                      --      64.212
          M4货供额(较前月)                                            --       +0.3%
    
    10月30日(四)
    0800  瑞士KOF领先指标                              10月           --        99.1
    1000  欧元区企业景气指数                           10月           --        0.07
                经济景气指数                                          --        99.9
                工业景气指数                                          --       负5.5
                服务业景气指数                                        --       正3.2
                消费者信心指数                                        --      负11.4
                消费者通胀预期指数                                    --       正4.0
                生产者通胀预期指数                                    --       负1.8
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)             10月           --     增加1.3
              未经季节调整失业人数(万人)                              --         280
              经季节调整失业率                                        --        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                --       291.8
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      10月初值          --        持平
                                  (较上年同期)                        --       +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                           +0.1%       持平
                             (较上年同期)                           +1.1%      +0.8%(完)        
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (整理 王兴亚；审校 郑茵)
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