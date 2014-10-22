更新版 1-新西兰经济：CPI涨幅下降，央行或维持利率稳定更长时间

**物价压力缓和**

新西兰央行此前一直在收紧政策，以抑制经济荣景带来的物价风险。新西兰发生地震的坎特伯雷(Canterbury)地区灾后重建项目持续上升，加上2013年全球奶制品价格飙升，推动该国经济强劲增长。

分析师认为，移民增加以及楼市强劲，将让新西兰物价风险持续酝酿。新西兰经济在4-6月当季按年成长3.9%，为近10年来最快增速。

但有迹象显示，新西兰贸易条件可能已在40年高位触顶，同时过热的楼市也降温，表明这轮经济周期可能正在达到高潮，或缓解物价风险。

此外，全球奶制品价格今年迄今下降近50%，料降低农户收入、抑制价格、并降低新西兰央行未来升息的压力。

这一观点促使新西兰元下跌。新西兰元兑美元自7月中以来已跌逾10%。