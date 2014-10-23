金砖国家：10月22日股汇市收盘纵览

路透10月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月22日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收升0.54%或5.31点，报987.09点。
中国股市：沪综指收跌续创一个月新低，权重股护盘无果大盘延续调整
香港股市：收升1.4%创七周最大单日涨幅，石油类股领涨
中国汇市：人民币收盘突破6.12元，油盘购汇减少后偏向净结汇
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巴西股市：结束持续两日的跌势持稳，此前一份民调结果显示，总统选举角逐仍相当紧张，尽管在周日大选前现任总统罗塞夫仍有略微领先优势。巴西指标Bovespa指数 微降0.04%，报52,411.03点。
拉美汇市：巴西雷亚尔连跌两日后回稳，民调显示总统竞选角逐激烈
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南非股市：收盘下跌，铂金矿商领跌，因数据显示中国铂金进口大幅下降。指标Top-40绩优股指数 跌0.81%至43,035点，综合指数 下滑0.67%至48,203点。
南非汇市：兰特兑美元攀升逼近11关口，此前公布的通胀和预算数据优于预期
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印度股市：连续第四个交易日上涨，跟随国际市场上扬走势，并收于近一个月最高点，因假日销量提高的预期提振汽车制造类股。印度指标BSE指数 涨0.8%，收报26,787.23点。NSE指数 升0.86%，收报7,995.90点。
印度汇市：印度卢比收平盘，因周末长假前的谨慎情绪，抵消了股市上扬以及预期莫迪政府进一步改革带来的提振。印度卢比兑美元 收报61.31/32，与上日持平。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.54%，报1,047.470点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.78%，报575.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑1.11%，报41.4195卢布；卢布兑欧元 跌0.53%，报52.3875卢布。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)