日韩经济指标预测--10月23日-10月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月20日当周 10月23日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.7 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.9% +0.5% (较上年同期) +3.3% +3.5% 10月24日(五) 暂无重要经济指标公布。 10月27日当周 10月27日(一) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 107 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +1.2% 10月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余76 2350 日本工业生产 9月初值 -- -1.9% 一个月预估值 -- +6.0% 两个月预估值 -- -0.2% 10月29日(三) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 78 2300 韩国工业生产(较前月) 9月 -- -3.8% (较上年同期) -- -2.8% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 10月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 9月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -- +3.1% 全国整体CPI -- +3.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -- +2.6% 东京地区整体CPI -- +2.9% 2330 日本求才求职比 9月 -- 1.10 失业率 -- 3.5%(完)