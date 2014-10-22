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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 07:45 BJT

****日韩经济指标预测--10月23日-10月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值 

    10月20日当周
    
    10月23日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             10月初值         --          51.7 
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季初值     +0.9%         +0.5%
                              (较上年同期)                       +3.3%         +3.5%
    
    10月24日(五)
    暂无重要经济指标公布。 
    
    10月27日当周
    
    10月27日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                        10月             --          107
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   9月             --        +1.2% 
    
    10月28日(二)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                         9月             --       盈余76
    2350 日本工业生产                            9月初值            --        -1.9%
             一个月预估值                                           --        +6.0%
             两个月预估值                                           --        -0.2%
    
    10月29日(三)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 11月            --           78
    2300 韩国工业生产(较前月)                        9月            --        -3.8%
                     (较上年同期)                                   --        -2.8%
             服务业产出(较前月)                                     --        +0.3%
    
    10月30日(四) 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                    9月            --        -0.3%
                         (较上年同期)                               --        -4.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月            --        +3.1%
                全国整体CPI                                         --        +3.3%
                东京地区核心CPI(较上年同期)         10月            --        +2.6%
                东京地区整体CPI                                     --        +2.9%
    2330 日本求才求职比                              9月            --         1.10
             失业率                                                 --         3.5%(完)
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