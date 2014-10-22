《香港报摘》--经济日报10月23日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
* 头版头条：
--下半年来一直表现沉寂的科网股，昨日在美国纳指造好及中国经济增长放缓下，再获资金追捧，腾讯 创3个半月最大单日升幅。 投资界认为，科网股增长较传统经济股快，有利季内再吸资。
* 其他：
--政务司司长林郑月娥昨向泛民透露，盼与学联有第二轮对话。但学联秘书长周永康指，与港府就政改问题存在重大分歧，未见有第二轮对话的实际需要，反希望能与中央官员会面。
--继中国银行 之后，农业银行 和交通银行 亦宣布获得「港股通」跨境资金结算业务资格。业界估计五大行均有望取得相关资格。
--加息战战幔亦在港元定存扬起，创兴 及华侨永亨昨提供高息优惠，为继前天工银亚洲出招后，第3间银行加息抢存。
--雅天妮 发盈警，指预期截至今年9月底止6个月业绩，较2013年同期录得股东应占亏损增加。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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