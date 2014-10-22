《美国重要政经日程》--10月23日

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1230 - 美国农业部(USDA)公布一周出口销售数据
1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布8月房屋价格指数
1400 - 美国经济谘商会公布9月领先指标
1400 - 房贷美发布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售，并宣布发行两年期、五年期和七年期债券，以及两年期浮动利率债券
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量
1700 - 财政部发售30年期通胀保值债券(TIPS)
2000 - 美国农业部(USDA)公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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