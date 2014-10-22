《香港报摘》--信报10月23日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
* 头版头条：
--内地发展商近年对投资香港房地产市场兴趣日浓，除连番投得住宅地外，亦开始向非住宅市场进军。上周收到6份标书的东涌酒店用地，最终由「过江龙」内地民企世茂房地产 伙拍明发集团 以18.3亿港元投得。
* 其他：
--通力电子 公布第三季业绩，纯利按年急升53.3%，至4,051万港元；首三季纯利则增加27.4%至1.13亿港元，不派息。该公司未有向银行贷款，惟早前却以二供一方式供股集资，首席财务官任学农在电话会议中解释，供股用作兴建新厂房及收购一间为大品牌研发及生产的代工（ODM）公司。
--金卫医疗 昨天宣布，发行总额2,000万美元（约1.55亿港元）的3年期可换股票据，由建设银行 全资附属公司建银国际认购并成为策略投资者。该批票据年息率为5%，初步换股价为每股1.40港元。
--中国贵金属 计划收购国企云南冶金集团资产，该公司首席财务官张力维表示，云南冶金以现金认购中国贵金属新股，并向公司出售其资产；而中国贵金属将以新股支付，引资规模尚未决定，但强调未来目标在扩大股本后占比不会少于30%，云南冶金将成为公司的单一大股东，预计注资规模及交易代价将于年底至明年。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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