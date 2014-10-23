法国财政：欧盟执委会或要求法国预算增加节支40亿欧元--报载

路透巴黎10月22日 - 法国回声报网站援引外交人士和欧盟执委会消息人士的话报导，欧盟执委会正在要求法国修改减少结构性赤字的计划，可能要求该国明年增加节支约40亿欧元(50亿美元)。

欧盟官员在与法国讨论2015年预算草案，以避免因违反欧盟规定而被退回。

据回声报报导，欧盟执委会副主席卡泰宁已写信给法国财政部，要求予以澄清并修订。

报导称，欧盟执委会将接受法国的部分解释，但法国则须采取更多举措让结构性赤字更接近欧盟目标--与GDP之比不能超过0.5%。法国辩称，正在采取更大的努力，力度要比2015年210亿欧元节支计划所显示的更大。