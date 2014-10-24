重发-《中国大宗商品综述》上海自贸区现货交易平台显雏形，为人民币国际化添柴加薪

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作者 李文科

路透北京10月24日 - 本周出炉的上海自贸区大宗商品现货市场交易管理规则草案，基本明确了具体的交易规则和监管模式，加上之前所披露的将建设多个商品交易平台，可以说，自贸区大宗商品现货交易平台已初露雏形。

需要强调的是，自贸区大宗商品交易平台凸显了与国际接轨的特性的同时，亦在规则设定中有意进一步拓宽人民币资本账户的开放通道。根据草案，所有大宗商品现货交易均采用人民币计价、报价和结算，美元及其他可兑换货币可用于缴纳现货交易的履约担保。这一规定无疑将为正在加速推进的人民币国际化“添柴加薪”。

实际上，上海金交所推出的黄金国际板同样以人民币来进行交易和结算，已经为上述大宗商品现货交易趟出了道路，而大宗商品现货交易的开展则更将扩大人民币的国际使用，亦为离岸人民币提供更多的投资渠道。

“把人民币作为国际货币来看，基本职能之一就是计价和结算，...在自贸区力推人民币在商品中的计价和结算，是配合人民币国际化的进程。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

的确，中国作为大宗商品的最大消费国和进口国之一，一直缺乏大宗商品的对应国际定价权，而在自贸区推出以人民币计价的大宗商品现货和期货交易，将有利于形成以人民币计价的大宗商品国际价格，从而提升中国在相关大宗商品定价影响力。

谢亚轩指出，和黄金国际板中计价、结算和清算均采用人民币一样，未来自贸区大宗商品现货和期货的清算很可能也都是采用人民币。

尽管中国经济增速下滑、经济结构转型下对大宗商品需求有所降低，但目前为止，中国仍是全球最大的大宗商品生产国和消费国之一，而中国需求一直是影响国际大宗商品市场的关键因素。

在黄金国际板今年9月中旬上市之际，就有专家指出，上海金只是先头部队，以此类推，黄金国际板是中国大宗商品引入国际投资者，也是上海自贸区先试先行的一项试验，一旦运行成功，意味着大宗商品的人民币计价、交易和结算的道路通畅，那么紧随而至的将是自贸区原油期货的上线，以及铜铝铅锌等其他大宗商品的国际化之路。

上海自贸区大宗商品现货市场交易管理规则草案本周公布，并在10月20日-27日期间内向社会征求意见。草案从交易市场与交易业务、交易资金管理、商品交收管理、交收仓库及仓单管理等十方面对大宗商品交易业务进行了规范。

关于交易品种，草案指出，交易品种由市场经营者根据业务发展需要推出，在市场内进行现货交易的商品为跨境特征突出、进出口依存度高的大宗商品。按照“总量控制、审慎审批、合理布局”的原则，探索规范自贸试验区内大宗商品现货市场的交易规则和事中事后监管模式创新，合理控制和处置风险。

在今年8月，《上海国际贸易中心建设2014-2015年重点工作安排》称，上海将大力发展平台经济，将在自贸区建设石油、天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等八个国际交易平台。

之前，中国上海自由贸易试验区总体方案指出，探索在试验区内设立国际大宗商品交易和资源配置平台，开展能源产品、基本工业原料和大宗农产品国际贸易的要求，推动大宗商品现货市场在区内健康规范发展。

中国央行副行长胡晓炼此前称，将积极推进人民币资本项目可兑换，为跨境人民币业务发展拓宽渠道。人民币跨境使用起步于贸易结算，进而扩展到直接投资、融资，对证券投资领域等未实现完全可兑换的跨境人民币业务审慎、分步推进，并适度采取准入、额度等风险管控措施。

**增强定价影响力**

一方面，商品市场已经成为人民币资本账户开放和人民币国际化的重要平台，另一方面，加速人民币进入大宗商品计价和结算层面，将提高人民币在大宗商品定价中的分量，更有利于作为制造业大国的中国大宗商品国际贸易并降低生产成本。

“自贸区商品市场都采用人民币计价结算，当然会推动人民币国际化，更有争夺定价权的意思在当中吧。”一位行业资深人士指出。

中国经济高速发展过程中备受缺乏大宗商品定价权之痛，在包括大豆、铁矿石、稀土和原油等重要大宗商品的进口上都不得不多支付更大的代价，“中国买什么，国际市场就涨什么”一度成为国际贸易商对中国需求的共识。

一般而言，大宗商品的现货、期货以及相关金融衍生品市场的完善是增强中国市场对商品定价权掌控力的根本途径，而在国际上形成以人民币计价的大宗商品价格则可以让中国因素更好地反映到国际价格中。

中国网报导援引人大重阳金融研究院指出，建立大宗商品现货的国际交易平台，将会鼓励更多外国投资者进入中国市场，使用人民币参与大宗商品买卖，提高人民币作为结算货币、甚至是定价货币的地位和影响力。且现货平台的建设将为衍生品的推出铺路，也将进一步强化中国的大宗商品定价权，推动人民币国际化，两者相辅相成。

数据显示，截至2013年末，联合国贸易和发展会议(UNCTAD)所发布的81种原材料价格序列中，只有5种未以美元计价。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--新华OGP称，中国9月末商业原油库存环比增长0.5%，9月末成品油库存环比下降2.7%。

--港交所 行政总裁李小加周二表示，计划于12月1日推出所谓的“迷你”工业金属期货合约。

--中国国家发改委和国家能源局周三称，预计今冬明春中国天然气供需总体偏紧，华北、西北等部分地区高峰时段矛盾突出。如遇持续低温天气，形势将更趋严峻。

--中国上海期货交易所旗下的上海国际能源交易中心与迪拜商品交易所(DME)本周在迪拜签署谅解备忘录，共同促进中东资源集中地及亚太消费集中地的原油市场联动，助力两地原油市场建设以及国际原油贸易体系的完善。

--中国国土资源部最新数据显示，2013年，中国石油新增探明储量10.83亿吨，天然气新增探明储量6,159.11亿立方米，煤、铜等重要矿产勘查成果显着，能源自给率较上年有所下降，但仍逾九成。

--路透根据政府初步数据测算，中国今年9月表观石油需求较去年同期增加7.1%至每日1,030万桶。

--中国国家统计局数据显示，9月铁矿石产量达1.374亿吨,同比减少0.4%；1-9月铁矿石产量则为11.234亿吨，同比增长7.2%。