《香港报摘》--其他报纸重要消息10月23日

*明报：

--新鸿基地产 今年4月以红利方式发行认股证 ，翻查中央结算系统(CCASS)数据，在9月之前的数月行使量不足120万份，但9月的单月行使量飙升至324万份，新地已从红轮获利逾4亿港元。其中会德丰 主席吴光正家族旗下的哥连顿证券，9月份更接近“清仓”。

--腾讯 今年入股内地饮食网站大众点评后，已部署利用其庞大用户群，将人流导向大众点评内，再从中取利。集团近期亦静悄悄在香港推出新的手机应用程式(App)“iPick”，用途类近本地最大餐饮介绍及评论网站。

*星岛日报：

--文化地标投资 发盈警，预期截至今年9月底止六个月将录得亏损，主因上市股票投资公平值变动，录得股份投资减值亏损约7,300万港元及出售附属公司带来亏损约1,600万港元所致。

--鼎丰 发盈喜，预期截至9月底止首三季纯利大幅增长逾90%，主要由于去年同期产生上市开支。

--据联交所权益披露显示，华电福新 在10月17日，遭汇丰环球资产管理(HSBC Global Asset Management)减持165.8万股，每股平均价4.475元，套现742万元，持股量由5.02%减至4.95%。

*苹果日报：

--近年租用中环核心区的金融机构持续缩减租用楼面，有助减轻租金成本，但由于核心区商厦租金持续下调，重新吸引租客扩充。中环国际金融中心（IFC）大租户之一瑞银（UBS）刚增租2期中高层半层楼面，尺租125港元，较叫租低逾一成，属近年罕有国际级租客的扩充个案。

*东方日报：

--今年九月，上海港处理国际货柜标准箱（TEU）达301.13万个，按年增长3.7%。而今年首九月，上海港累计处理合共2,644.75万个标准箱，按年升5.1%，继续排名世界第一。而新加坡、深圳、香港分别以2,513万、1,762万和1,679.5万个标准箱，排二至四位。业界指，作为第四的香港，正面临第五位的宁波舟山港迎头赶上趋势。

--中金再生 清盘案扯到集团内地子公司的控制权问题上，高院早前应临时清盘人申请，下令集团主席秦志威签署信件，以协助临时清盘人注销内地子公司原有商业登记、公章，再作补办。秦志威昨向上诉庭上诉，批评临时清盘人施以压迫手段；临时清盘人则反驳已用尽所有办法，但未能将所需取到手。上诉庭押后裁决。

*文汇报：

--港交所 自去年10月1日起生效的保荐人新监管制度，至今运作良好，令IPO审批期大幅缩短。近日有本港保荐人指，港交所拟将IPO平均审批期，由59天缩减至40天。港交所发言人昨回应指，保荐人新监管制度旨在鼓励上市申请人与保荐人合力提高质素的申请版本，从而缩短审批时间及减少监管机构给予监管意见的数目。不过，他强调，该所并没订下甚么“审批日数指标”，指有关说法不正确。

--香港电视 早前公布即将在11月开台，但实际日子一直成谜。昨日港视facebook专页上发放一张收看港视方法的图片，发现有关电脑收看方法上，写上11月19日推出。这意味港视很可能拣定“对手”无线台庆之日开台。

*大公报：

--社会政治局势未明朗，舖位业主陆续接受现实，降低要求，其中尖沙咀百乐酒店地舖，在丢空两个月后，终减租约10%至18万港元放租，与旧租相若，希望圣诞档期前可吸引租客承租；另中环歌赋街亦有地舖减价放卖，新近减价400万港元以5,200万港元沽出。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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