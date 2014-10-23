《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月23日

*工商时报：
--金管会释出证券商大利多，调降九大项业务的资本适足率要求，由原先200%门槛调降为150%，共计有82家券商可受惠，让资本使用效率大幅提高，避免资本闲置。
--立法院卫环委员会初审陆生纳入健保的修法，经国民党立委优势人数表决下，决议维持原条文、不须朝野协商，未来陆生将自付六成健保费，比照现行外籍生费率。卫环委员会轮值召委田秋堇说，国民党只是赚到面子，未来二读时仍须朝野协商。
--公股银行合并议题延烧，针对兆丰金 或第一金 愿否承接台新金 的彰银 持股或并购彰银，第一金控董事长蔡庆年与兆丰金控董事长蔡友才都指出〞价格是最关键的因素，若要以2005年台新金入主彰银每股26.12台币的价位，并购案不可能谈得成。〞。
--银行公会22日举行会员代表大会，银行公会理事长李纪珠强调，银行公会积极强化海外及两岸合作，已确定将在12月初组团到大陆，了解当地非金融体系状况，包含阿里巴巴 、腾讯 等公司都已排进行程，也将参访中国人民银行、大陆银监会等金融主管机关。
*经济日报：
--劣油风波重创台湾美食王国声誉，据经济部对60家食品业者调查，有三分之一的业者受到劣油事件波及，共有六个国家或地区挡关台湾食品出口。经济部长杜紫军表示，已与日本、大陆等国家沟通，希望挡关的只有公告受影响的产品，而不是公司的全部产品都遭封杀。国贸局也试图向各国沟通、连忙补递官方证明文件，但截至昨日，没有一个国家顺利解除挡关警报。
--近六年油电混合车享受107.5亿台币巨额减税利益，九成集中在高价豪华进口车上，仅LEXUS一家即独占66亿台币的减税优惠。鼓励节能车的减税政策，出现独厚进口车的结果，立委喊卡，财政部同意研议。
--友达光电 宣布，11月1日起台湾法律全面推动工时缩减政策前，成为率先实施工时缩减的制造业者，由每双周法定工时84小时，主动缩减为双周80小时。预计两万多名员工将可受惠。
--台湾证券交易所对日本引资有成，证交所表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)启动加速布局台股，甚至台股愈跌时愈买，日本资金占外成交值比重已从过去的1%提高至4%，今年成长速度相当快而且持续加码中。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)