《中国报摘》--其他报纸重要消息10月23日

**上海证券报**
--上海、深圳证券交易所本轮首次公开发行(IPO)共有12只新股，包含七只主板新股、两只中小板新股和三只创业板新股。研究机构认为，从9月份超预期的申购情况看，本轮新股冻结资金最高有望达9,000亿元人民币。
--中海油投资9月在北京产权交易所挂牌出售海康保险50%股权，挂牌价10亿元。近日，同方股份 以挂牌价格摘牌成功。
--*ST二重 称，截至本周二(21日)，公司及控股子公司累计银行贷款等债务32.45亿元逾期。此前截至10月16日，逾期债务为27.83亿元。
--据悉，新华信托即将增资扩股18亿元，此次增资扩股完成后，该公司注册资本将由之前的12亿元扩充至30亿元。
--江西赛维LDK太阳能有限公司于美国当地时间10月21日向特拉华州威尔明顿的美国破产法院提交破产申请。有分析认为，提交破产申请有助于赛维LDK推进其他重组计划。
--中国社科院金融研究所所长王国刚撰文指出，缓解地方政府面临的财力与事权不匹配矛盾，跳出资金期限错配的困境，一个较好的选择是发展长期债券市场。
**证券时报**
--日前，中国证券业协会发布《证券公司短期公司债券试点办法》，扩展证券公司融资渠道。据悉，获得短期债试点的券商仅有20家，包括国泰君安、海通证券 等。
--近日，交行 、农行 正式成为首批港股通跨境资金结算银行，加之此前已获资格的中行 ，目前已有三家银行获此业务资格。
**21世纪经济报道**
--从中国北车 内部了解到，该公司目前仅参与了美国波士顿地铁项目，并没有介入美国高铁项目。中国南车 则透露，该公司于周三(22日)正式向美方提交了高铁项目投标意向函，美方亦确认并接受了南车的意向。
**第一财经日报**
--上海自贸区近日发布大宗商品现货市场交易管理规则草案，向社会征求意见，以推进大宗商品交易平台。
**人民日报**
--今年来，尽管经济增长存在一定下行压力，宏观调控却没有采用强刺激手段，不是“大水漫灌”，而是定向调控、精准“滴灌”，加大对小微企业、“三农”等领域的金融和财政支持，定向调控成为中国宏观调控的新思路。
**金融时报**
--工商银行 日前获准在卢森堡发行一只投资于中国债券市场的，可转让证券集合投资基金，这是工银欧洲在欧洲地区发行的第一只投资基金。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。