港报财经评论：恒指越23,500，弱势才扭转--经济日报10月23日

恒指越23,500，弱势才扭转/林瑞芬

苹果带动美股周二反弹，港股借势回升，喜见反弹力稍增。恒指昨收报23,403，升1.4%；国指收报10,426，升1.5%；但大市成交额低企615亿港元。标普500指数走势图显示，周三重上200天平均线1,900，略为宽心。美股跌势喘稳，望有些许帮助纾减因占中运动所带来的不明朗因素作用。恒指昨高见23,460，惜受制重阻力区近23,500而回，扭转弱势强调须配合成交重上其上；而国指阻力是10,500。沪港通如能尽快落实时间表，上破阻力续回升之关键所在。

美国联邦储备局主席耶伦早前提出警告，美国贫富悬殊已进一步扩大，财富不均的情况已接近百年来的最高水准。她是根据联储局的消费者金融调查而说，美国低下层家庭的财富只占2013年美国整体财富的1%，而最富有的5%美国人却享有整体财富的63%。号称世界上最民主正义之国，也不能解决贫富悬殊问题。有研究指是综合因素，如单亲家庭数量大增、民众收入基数较低、最大原因可能是自次贷危机后央行多轮量宽变相印钞谷高资产价，令有楼或有股票在手等人的资产膨胀，但本身无资产者更无能力上车，情况一如香港，可见一个国家民主不民主，是对可解决贫富悬殊问题是没必然绝对性，事情总有其他元素左右结合。

美国联储局下周开议息会议，会否透口风有QE4，目前综合观察，都应该不会有；不然，恐怕其贫富悬殊问题更加严重，货币政策正常化趋向仍强烈。不过，在现今环球双低情况——即低增长、低通胀情况下，息率还是可维持低水平。

维持低息，争取经济复苏期可持续性，最近也多得油价的下调。6月至今，已累计跌近五个月，其累积的成效，可能于未来发酵，值得关注。据中金公司发研究报告指出，油价的下跌可有两个可能因素：一是因为需求下滑导致（如2008年后半段），油价大幅下滑可能意味着外需将较弱，

中国面临的外需环境可能也将同样严峻，影响出口，这样的油价下跌启示对盈利和市场的影响都是偏负面的。相反，如果油价下跌是因为结构性的供应过剩导致（如1980年代初的美国），油价下跌意味着对下游企业和居民有利，将对整体经济和市场有利。(B07)

母企注资，华能可捧/余少文

国企指数重上牛熊分界线。国企陆续派发季度成绩表，其中华能电力 首三季盈利虽放缓，但母公司注资，是未来增长动力。A股昨日先升后跌，无阻国企指数昨日升150点或1.5%，收报10,426点，是一个月来最大单日升幅，重越牛熊分界线，成交额回升至123亿港元，66%主板H股随大市回升；加上国企沽空数目降至一个多月来最少的107只，希望短期沽压减退，支撑大市续反弹。而红筹指数升32点或0.7%，收报4,437点，成交额60亿港元。

当然，大市反弹可归因于外围回升，以及市场或消化经济增长下滑的现实，但见国务院总理李克强日前表示，中国内地首三季经济增长处于合理区间，出现一些积极、深刻的趋势性变化，中国以服务业为主导、新业务加快涌现的结构优化更明显，简政放权等改革催生的新发展动力加快成长，就业、节能降耗等指标好于预期。由于市场过去解读李总言论，相信经济增长下滑，中国不放松货币政策是要看就业和收入有没有增长。

而李总上日言论指就业好过预期，或暗示中国不会在第四季货币政策上有太大动作，惟亦反映经济正在转型至服务业。服务性、环保等行业股份是中国未来重点支持方向，故日后要多关注服务和节能相关股份。

至于季度业绩方面，刚公布业绩的华能首三季增长9%至100亿人民币，相比上半年增长14%，反映第三季表现不济。由于第三季一向是电力股的旺季，华能第三季只赚33亿人民币，对比去年同期只是持平，较第二季升9%，已反映中国内地发电量和需求增长欠佳，也印证中国内地第三季经济确实不如人意，只有7.3%，否则不会是五年来最低的季度增长。

不过，从好的角度来看，华能第三季营业利润率为16%，跟上半年持平，也较去年同期升0.5%，反映煤价下跌从而改善成本。但如中金报告指出，上网电价同比下跌，以及电煤价格会有季节性因素回升，或会影响华能第四季盈利表现。按彭博综合证券商预测数字，华能全年盈利只有122亿人民币，即第四季只赚22亿人民币左右，较第三季跌33%，惟同比会有65%增长，也归因于去年第四季盈利偏低。(B05)

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