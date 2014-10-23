芝加哥期市：玉米期货连续第二日下跌，因天气情况有利收割

近月小麦期货 下跌0.2%至每蒲式耳5.21-1/4美元，上日收升0.6%。

美国农业部本周表示，至周日止，玉米收割率为31%，一周前为24%，但仍低于53%的平均收割率。

美国农业部周三表示，根据私人出口商报告，美国销售至中国的大豆为41.9万吨，销售至其他不明目的地的大豆为11.3万吨，以上皆为2014/15年度发货。

根据美国农业部，至周日止，美国农户的大豆收割率为53%，高于一周前的40%，但仍低于66%的同期五年平均收割率。

AgRural顾问公司周一表示，巴西2014-15作物年大豆种植完成率为10%，为2008-09作物年以来同期最低水平。

巴西部分地区气候乾燥，但气象学家表示，下周的雨势范围广大，料扩散至该国所有的谷物、咖啡与糖种植地带。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 521.25 -1.00 -0.19% +0.39% 495.88 71

CBOT玉米 352.50 -0.50 -0.14% -0.98% 365.56 58

CBOT大豆 960.50 -2.25 -0.23% -0.39% 946.53 52

CBOT稻米 $12.56 $0.02 +0.20% +0.00% $12.64 45

美国原油 $80.48 -$0.04 -0.05% -2.81% $88.62 17

汇率

欧元/美元 $1.265 $0.000 -0.02% -0.53%

美元/澳元 0.877 -0.001 -0.10% -0.14%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰)