芝加哥期市：玉米期货连续第二日下跌，因天气情况有利收割

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
近月小麦期货 下跌0.2%至每蒲式耳5.21-1/4美元，上日收升0.6%。
美国农业部本周表示，至周日止，玉米收割率为31%，一周前为24%，但仍低于53%的平均收割率。
美国农业部周三表示，根据私人出口商报告，美国销售至中国的大豆为41.9万吨，销售至其他不明目的地的大豆为11.3万吨，以上皆为2014/15年度发货。
根据美国农业部，至周日止，美国农户的大豆收割率为53%，高于一周前的40%，但仍低于66%的同期五年平均收割率。
AgRural顾问公司周一表示，巴西2014-15作物年大豆种植完成率为10%，为2008-09作物年以来同期最低水平。
巴西部分地区气候乾燥，但气象学家表示，下周的雨势范围广大，料扩散至该国所有的谷物、咖啡与糖种植地带。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 521.25 -1.00 -0.19% +0.39% 495.88 71
CBOT玉米 352.50 -0.50 -0.14% -0.98% 365.56 58
CBOT大豆 960.50 -2.25 -0.23% -0.39% 946.53 52
CBOT稻米 $12.56 $0.02 +0.20% +0.00% $12.64 45
美国原油 $80.48 -$0.04 -0.05% -2.81% $88.62 17
汇率
欧元/美元 $1.265 $0.000 -0.02% -0.53%
美元/澳元 0.877 -0.001 -0.10% -0.14%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美