港报财经评论：安倍输出衰退，货币战似重来--信报10月23日

安倍输出衰退，货币战似重来/习广思

市场一开风险（risk on），真是不简单。美股隔晚大升，恒指昨天涨315点，收报23,404点，准备挑战10月9日的23,534点。恒指在400至500点间横行了两周，开始建立一个底部，后市就算反覆，但在这横行区应有得守。美股大户十分犀利，上两周大杀看好的投资者，本周开始反手宰不看好的投资者，联储局官员释出善意；加上美股季度业绩普遍好过预期，助长了看好的投资者声势，美国国库债券息率回升，但一切会否返回9月前的状况，即美股波动指数（VIX）返回长期低位？看来又不似。

老习相信risk on,risk off是常态，联储局这几年放水前所未见，日后联储局怎样收缩资产负债表及其对金融市场带来的冲击，至今仍是个谜。另边厢，欧洲央行开始入市买债，市场感到得救，区内高风险债券如希腊国债昨天在外围进一步回落0.45厘，至7.14厘水平，较上周迫近9厘水平已大有改善，但跟8月时的5.5厘仍有一段距离。此外，欧洲委员会昨天正式通知意大利及法国等五国，其提交的来年度预算草案存在违反欧盟要求的风险，须进一步补充资料。

换言之，五国的预算案很大机会被打回头重拟，须把财赤降至3%GDP。预料一场削赤争议将再度掀起。日本昨天公布9月出口增长6.9%，首相安倍可以饮得杯落，证明日圆贬值有利出口，但日本的竞争对手如南韩及欧洲可能有一段时间不得安宁。

2012年安倍上场前，日圆长期强势，放弃在出口市场上竞争，安倍为振兴经济，抵抗长年存在的通缩阴影，决定狂印银纸，推低日圆，输出国内的通缩及衰退，兑欧罗由每百日圆兑1.057欧罗，跌至目前的0.736欧罗，贬值幅度达三成；兑港元则贬值了28%，兑韩圜贬值了35%。安倍现时所用的招数是压低本土成本，增加出口。

根据信贷评级机构标准普尔的预测，日本今年的负债对GDP比率升至249%，到2017年更进上步升至255%，负债这么高，国内需求实难大幅增长，日本唯一出路是海外市场。不过，你精我都不笨，其他国家最后可能争相贬值，新一轮货币战争可能由此而起，英伦银行昨天发表议息报告，大部分政策委员都不同意加息，恐怕有碍经济复苏，英镑兑美元即时回软。(B01)

美元兑加元短期见顶/苏子

美元兑加元在上周三触及1.1385加元高位后便掉头回落，并在日线图上呈现近似射击之星及乌云盖顶的利淡形态。昨天汇价已进一步下跌至10天平均线支持以下波动，反映上述的高位很大机会成为短期重要顶部；若昨晚或今日美元兑日圆，可以明显跌至20天平均线支持以下收市，由于此支持与汇价自今年7月的1.0616低位升至上述高位的23.6%调整目标相若，亦在9月22日的1.0922低位向上延伸的上升支持线附近，因此一旦顺利跌破收市，预料后市将会向下作出更深的调整及朝着1.10心理关口迈进。

由于美元兑加元在8月5日触及1.0977加元高位时，9天RSI指标已触及80.85的超买水平，但随后汇价即使继续上升，但9天RSI指标未见同步上升，并开始呈现顶背驰不利讯号。因此，倘若稍后汇价可以进一步跌至1.10加元心理关口以下，并且更在上述的1.0977加元高位（留意此高位亦与200天平均线支持1.0970相若）以下收市，则此顶背驰讯号已可确认美元兑加元已正式见顶了，届时宜采逢高沽出的策略，下望今年7月的1.0616加元低位。

美元兑日圆的10天平均线已在上周二顺利跌破20天平均线，令短期技术走势出现十分明显的利淡讯号。近日美元兑日圆虽然已自上周的105.19日圆低位作出反弹，但升至10天平均线阻力附近已见庞大阻力。如昨晚或今日美元兑日圆的反弹继续受制于10天平均线，预料汇价将会再次往下寻底，并考验105日圆心理关口。

由于目前10天平均线的斜率仍在下跌中，若稍后美元兑日圆继续下挫，预料10天平均线将可顺利跌破50天平均线，而在技术走势继续转劣下，使汇价跌破105日圆心理关口的可能性大增。当然，倘若可以顺利突破10天平均线，那便要小心上述的平均线利淡技术讯号已经失效，稍后一旦升回108日圆阻力关口以上波动及收市，预料110日圆心理关口将会再次面对严峻考验。故目前炒作美元兑日圆，宜作好两手准备。(B13)

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