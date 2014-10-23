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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 09:19 BJT

《全球汇市》美元持稳，受美债收益率上涨及欧元下跌支撑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2640 1.2648 -0.06 -8.04 1.3745

美元/日圆 107.14 107.14 +0.00 +1.75 105.30

欧元/日圆 135.42 135.51 -0.07 -6.43 144.73

美元/瑞郎 0.9540 0.9537 +0.03 +6.85 0.8928

英镑/美元 1.6043 1.6050 -0.04 -3.10 1.6556

美元/加元 1.1253 1.1236 +0.15 +5.96 1.0620

澳元/美元 0.8758 0.8775 -0.19 -1.74 0.8913

新西兰元/美元 0.7847 0.7928 -1.02 -4.37 0.8206

澳元/日圆 93.830 94.020 -0.20 -0.02 93.850

新西兰元/日圆 84.070 84.940 -1.02 -2.71 86.410

英镑/日圆 171.88 171.96 -0.05 -1.41 174.33

澳元/新西兰元 1.1160 1.1064 +0.87 +2.88 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 李春喜/王颖/陈宗琦/王兴亚；审校 张涛/徐文焰/许娜/孙茉莉)
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