《全球重要经济事件一览表》--10月23日-10月30日

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10月23日(四)
华盛顿--美国财政部次长David Cohen在卡内基国际和平基金会发表演说，主题为“切断伊斯兰国的资金链”(1400)。
首尔--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在美商会会议“贸易、企业家精神和创新经济”中发表讲话(2000)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月24日)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说(0805)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Carolyn Wilkins将在参议院金融委员会作证(1430)。
马德里--西班牙央行总裁林德发表演说。
奥斯陆--挪威央行政策执委会举行利率会议。
斯德哥尔摩--瑞典政府公布2015年预算案。瑞典财长Magdalena Andersson将召开新闻发布会(0600)。
10月24日(五)
米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。
10月26日(日)
法兰克福--欧洲央行公布综合评估结果(1000)。
10月27日(一)
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说(1830)。
多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。
悉尼--澳洲央行金融稳定委员会主席Luci Ellis将出席澳洲住房与都市研究协会(Australian Housing and Urban Research Institute)小组讨论(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日(二)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
10月29日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
挪威--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。
10月30日(四)
多伦多--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、加拿大国际贸易部长法斯特(Ed Fast)和墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)将出席为期两天的“竞争力”会议(至10月31日)。
惠灵顿--新西兰央行公布官方现金利率(OCR)。
马德里--西班牙央行总裁林德将参加题目为“欧元区央行的角色”的主题讨论(1815)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王颖；审校 徐文焰)