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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 09:58 BJT

亚洲经济：新西兰央行总裁称，亚洲货币汇率上升损及经济

路透惠灵顿10月23日 - 新西兰央行总裁惠勒周四表示，近年来的汇率上升已损及亚洲经济体，但资本管制并非解决之道。

惠勒表示，国际间的金融关联给央行官员制定货币政策带来挑战。他说，它们引起汇率大幅波动，并使汇率持续而具破坏性地背离经济基本面。

“对于那些产品售价并不高的出口商、以及与更廉价进口产品展开竞争的企业而言，这种汇率走势给他们带来了难题，”惠勒在国际清算银行(BIS)有关跨境金融关联的会议上发表致辞时表示。

他说，减轻这种压力的最好办法是增加国内储蓄，而不是改变汇率机制或施加资本管制。

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here(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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