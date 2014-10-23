英国经济：10月消费者信心下滑，受工作不稳担忧打击--调查

路透伦敦10月23日 - 周四公布的调查结果显示，英国10月消费者信心创四年来最大降幅，因低薪行业的工人担心会因经济放缓而失去工作。

调查公司YouGov和经济预测机构--经济和工商业研究中心(CEBR)联合编制的调查报告显示，英国10月消费者信心指数下降2.9点至111.2点，为1月以来最低，降幅则创2010年10月以后最大。

“虽然就业水平依然较高，但很多岗位都是低薪工作，也没有保障，正是这部分工人对未来一年惴惴不安，”CEBR主管Charles Davis表示。

此项YouGov/CEBR调查显示，员工日益预期，未来一年他们工作所在地的业务增长会放缓，从而加剧了本已日益升温的工作安全性忧虑。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)