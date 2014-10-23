台湾债市：RP利率大致持稳，寿险走钱近尾声

路透台北10月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。交易商表示，受中国银行 美元计价优先股交割影响，市场资金并不宽裕，但并未带动利率上扬。

有市场人士指出，今日是寿险认购中国银行美元计价优先股的交割日，由于总金额近500亿台币，使得近几日投信货币型基金遭到赎回，但应已进入尾声。

〞平平，想多拿一些跨月的钱都没有。〞一位票券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，还是有些基金持续走钱，不过市况还不至于紧俏，因股市表现不佳，资金转往货币市场短暂停泊。

台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。