《国际主要央行公开市场操作一览》--10月23日

路透上海10月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月17日再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。会议结束后发布的声明并称，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在随后一个月结束。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/21 买入公债 15.36 11/15/2021 - 08/15/2024

10/20 买入公债 11.35 07/31/2019 - 06/30/2020

10/16 买入公债 1.88 11/15/2024 - 02/15/2031

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/22 隔夜逆回购 -1,354.24 0.05%

10/21 隔夜逆回购 -1,246.58 0.05%

10/20 隔夜逆回购 -1,374.08 0.05%

10/17 三天逆回购 -1,221.48 0.05%

10/16 隔夜逆回购 -1,155.59 0.05%

在2014年10月14日-11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约200亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--强硬派的费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一场演说中指出，开始升息的时间“可能比先前预想来得早”，并呼吁美联储迅速调整正式的政策指引，以承认“美国通帐及就业均有显着进展”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/21 七天期反向交易 929.18 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行警告，不要臆测银行业压力测试结果。之前有媒体报导称，至少有11家银行没有通过财务状况检查，推动部分银行股挫跌。欧洲央行称，最终结果还未发送给相关银行，不能就单个机构进行置评。本次针对130家银行的测试结果将于周日公布。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 166,090

上周三 165,440

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当期变化 +650

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行在季度报告中表示，由于4月消费税上调所带来的拖累开始缓解，该国多数地区经济持续复苏；尽管日益有迹象显示成长或失去动能，但央行仍对未来充满信心。在央行地区分行经理会议上，总裁黑田东彦亦坚持乐观立场。他表示，经济将呈现温和复苏的趋势，尽管工业生产方面有一些疲弱。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,714.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,713.5亿相较，存单发行余额增1亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,354.1亿台币存单。与当日存单到期金额4,461.6亿相较，存单发行余额减107.5亿。