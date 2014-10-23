更新版 1-中国外汇：当前资本外流是符合调控目标的有益调整，风险可控--外管局

* 9月银行代客结售汇呈现逆差

* 外管局称资本外流符合调控目标、风险可控

* 中国跨境资金流动的波动性可能变大

* 三季度外汇储备减少主因美元走强后的汇率折算变化

路透北京10月23日 - 中国三季度数据显示出现资本外流，官方则表态认为此为符合调控目标的有益调整，风险可控。外管局官员周四表示，内外部不确定性因素有所增加，可能会使得跨境资金流动双向波动成为一种新常态，但这种波动可以承受。

外管局国际收支司司长管涛在新闻发布会上称，在人民币汇率双向波动、国内外经济金融环境错综复杂的情况下，企事业延续了增加外汇存款、减少外汇贷款和对外负债的财务调整，外汇市场上出现少量的供不应求，在数据上体现为资金流出。

“我们认为，当前我国有资本外流但并非风险或者问题，...外汇市场出现供不应求，必然对应着资本项下净流出，这不应被视为风险或者问题。”管涛表示。

他认为，由于国内外经济金融环境依然错综复杂，存在很多不确定性，有可能加大中国跨境资金流动的波动性；但总体上中国经济平衡发展、贸易顺差较大，“外汇储备家底充实，跨境资金流动出现波动也是可以承受的。”

外管局周四公布的数据显示，9月银行代客结售汇逆差482亿元人民币，逆转此前顺差走势；银行自身同期结售汇亦为逆差523亿元人民币，较上月扩大，但略低于7月创下的一年来最大逆差水平。

刊登在外管局网站的数据显示，今年9月，银行结售汇逆差1,006亿元人民币（等值163亿美元）；同期银行代客远期净售汇386亿元人民币，为2012年6月以来新低；截止9月末，未到期净结汇1,064亿元人民币，较上月末水平下降，创2013年6月以来的新低。

管涛认为，这些调整从结果上符合国家宏观调控、国际收支趋向基本平衡的目标，有益于国际收支自主性平衡，并为央行改善宏观调控、扩大货币政策操作空间创造了有利条件。

从调整路径看，企业增加外汇存款，包括一些企业增加对外投资，使得中国贸易顺差由国家集中持有变成市场分散持有，符合藏汇于民的改革方向；从调整过程看，资金由前期偏流入转向偏流出，“钟摆效应”比较明显也是正常的，市场主体持汇意愿稳定，没有出现恐慌性的囤积外汇。

数据并显示，9月境内银行代客涉外收付款逆差1,060亿元人民币（等值172亿美元）。1-9月，银行代客累计涉外收付款顺差4,055亿元人民币（等值662亿美元）。

**外储增长放缓成新常态**

此前央行公布的数据显示，三季度间中国外汇储备下降了1,000亿美元，至9月末时的3.89万亿美元，引起市场关注，分析认为可能与中国央行进行对外投资，以及美元升值导致的非美元储备计价缩水有关。

管涛对此回应称，下降的主要原因是美元汇率在国际市场上走强引起的汇率折算变化，但这些折算造成的余额变化只是账面的估值变化，并不是实际的损失，也不会有实际的跨境资金流动。

“现在我国外汇储备规模已经达到三、四万亿美元，未来国际市场上主要货币汇率波动可能还会造成外汇储备余额变动，但影响比较有限，主要货币汇率是有涨有跌的，对于这种波动的影响不必过度解读。”他说。

管涛认为，今年人民币汇率形成机制改革有新举措，扩大了人民币汇率的双向浮动区间，央行也在逐步淡出常态式的外汇市场干预。在这种情况下，市场自求平衡、外汇储备增长放缓就会变成一种新常态，符合改革的方向。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

14年9 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月

月 代客结售汇净 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328 451 392 317 额 （亿美元） 以亿元人民币 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658

计 代客收付款顺 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 283 289 126 收 （亿美元） 以亿元人民币 -1,060 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911

计 代客远期结售 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 130 180 汇净额（亿美 元） 以亿元人民币 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548

计 远期累计未到 173 228 248 318 450 525 584 679 591 期结售汇净额 （亿美元）* 以亿元人民币 1,064 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607

计*

注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站(here) (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)