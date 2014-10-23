中国货币市场：新股IPO及缴税致资金面略收敛，但影响有限宽松预期仍不改

路透上海10月23日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 多微涨。交易员表示，尽管在央行公开市场依旧平稳操作，国库现金定存到期，叠加缴税及新股IPO申购进行时等综合因素影响下，场内机构短期资金缺口稍增，但在大行稳定供给下，流动性仍较充裕。
他们并指出，央行流动性偏松的调控态度下，料度过缴税等时点性因素冲击，资金面宽松局面还将持续。
“今天有点紧起来了，主要还是缴税的影响吧，照理10月是季度的，量会大一点，”上海一银行交易员称，"不过缴税是很正常的影响嘛，过去了就好了"。
他并表示，新股主要是对非银行机构有影响，而公开市场及500亿国库现金影响不会很大。此外，从资金供给来看，个别大行改为融出长期资金，但是拿的机构不多；而国开行等还是稳定融出短期资金，基本能够保证市场需求得以满足。
中国央行公开市场今日进行200亿元人民币14天期正回购操作。路透据此计算显示，公开市场本周为连续第二周资金回笼量与到期量持平。
至今日起，沪深股市合计有12只新股发行，网上申购日及网下缴款日集中在10月23日（周四）、24日（周五）和27日（下周一），资金解冻日分布在10月28日至30日三天。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )
"IPO很快就会回款的，影响有限“，华中另一银行交易员认为，倒是近期市场长期资金需求不旺，导致不少银行改抢同业存单，导致同业存单发行出现火爆疯抢局面，而因为其市场化程度毕竟有限，对不少机构来讲，发行利率还是比较具有吸引力的。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4180 2.4330 -1.50
七天 3.0180 2.9819 +3.61
14天 3.4976 3.4699 +2.77
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 9.3800 1.0850 +829.50
七天 4.3250 3.8300 +49.50
14天 4.1000 3.7000 +40.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5100 2.5100 +0.00
七天 3.0900 2.9900 +10.00
14天 3.5200 3.4300 +9.00
Shibor
其中:隔夜 2.4230 2.4190 +0.40
七天 2.9450 2.9320 +1.30
三个月 4.4825 4.4910 -0.85
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 林高丽)