《全球主要央行动态》--10月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月16日-10月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

强硬派的费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一场演说中指出，开始升息的时间“可能比先前预想来得早”，并呼吁美联储迅速调整正式的政策指引，以承认“美国通帐及就业均有显着进展”。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，近期市场动荡及全球经济疲软迹象，尚未打击对美国经济的预估，也不太可能改变美联储的政策路线。他说经济数据得要出现大幅变化，大到足以让美联储改变立场，才会在本月稍晚的政策会议上维持或扩大买债计画。

罗森格伦对路透表示，近期金融市场动荡强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)必须要对刺激政策要有耐心，并清楚将最终升息与经济条件改善相挂勾。罗森格伦表示，尽管可能还需要几周时间才能理解市场大跌对经济的实质影响，但他可以“轻易想像”美联储将近零利率维持至2016年的情形。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，宏观经济基本面仍强劲。看数据的表现，美联储可能会考虑增加购债，对各种选择持开放态度。全球通胀前景可能正拉低美国通胀预期，美元上涨对经济而言是一个相对较小的因素。

美联储主席叶伦表示，所得及财富成长不均让她“十分”担心；她在一份演讲稿中详细对此一充满政治意味的议题做出评论，称美国民众应该问的是这是否符合美国的价值观。

美联储首次对美国大型金融机构今年压力测试提交的结果发表看法，称从中发现若干问题，其中之一是银行业依赖于糟糕的风险模式。美联储在披露银行业压力测试情况时还公布了一份其罗列的问题清单。清单显示，虽然银行业情况有所改善，但在两个方面仍远未达到预期。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称，最近的市场波动丝毫未改变我对前景的看法；通胀并无下滑，也没有上涨压力；埃博拉疫情最大疑虑在于媒体的过度反应，不认为德州经济会明显受到埃博拉恐慌的影响，第三轮量化宽松的确有助于降低美国失业；FED升息时点将取决于经济数据。

**欧元区**

欧洲央行警告，不要臆测银行业压力测试结果。之前有媒体报导称，至少有11家银行没有通过财务状况检查，推动部分银行股挫跌。欧洲央行称，最终结果还未发送给相关银行，不能就单个机构进行置评。本次针对130家银行的测试结果将于周日公布。

欧洲央行管委诺沃特尼称公司债仍是扩大资产负债表可选择的市场之一，管委会尚未讨论购买公司债问题，也没有任何决定；购买公司债将会对不断膨胀的资产负债表造成影响，但首先必须看是否存在技术上的可能性；如果我们短期内面临持续时间较长的通缩前景风险，可能会支持推出量化宽松(QE)举措。

欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩在接受比利时媒体采访时称，欧洲央行没有购买公司债的详细计划，不过购买公司债可以使得ECB不用为担保债和有资产担保的证券(ABS)付出过高代价。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，该行的决策官员除了本身的职务之外，将可在传统货币政策中用上从新的银行监管权力所取得的资讯。欧洲央行下个月将接手欧元区内约120家最重要银行的监管工作。这是对金融危机的重大回应之一，不过该行除了控制通胀的主要职责外，任务范围也大大扩张。

欧洲央行一名发言人称，该央行已开始购买资产担保债券。央行希望借最新刺激方案来重振欧元区经济，而购买资产担保债券是其中一个关键部分。欧洲央行已经提供银行借入四年期贷款的机会，并将于今年稍晚开始购买打包贷款或有资产担保的证券(ABS)。

德国央行发布月报称，今年第三季国内生产总值(GDP)增幅与前季相同或略高。德国央行指因高就业和薪资上涨抵消了行业活动略下滑的影响，并表示，“总体经济表现应和第二季相同，甚至略好。”德国央行预计，今年第四季GDP涨幅将会同样温和。

**英国**

英国央行10月7-8日货币政策委员会会议记录显示，央行认为英国经济中的闲置产能下降速度不及先前预期。多数英国央行货币政策委员会委员本月稍早开会时坚定反对升息，认为没有什么证据显示正面临通胀压力，仅有两名委员继续投票支持收紧货币政策。

英国央行首席经济学家霍尔丹表示，英国央行或许有必要维持低利率较预期更久，以降低经济陷入长期停滞的可能性。霍尔丹说，由于全球增长减弱、金融和政治风险加剧，以及薪资和生产力增长可能继续不及预期等因素，他对英国经济前景更为悲观。

**中国**

中国央行副行长胡晓炼称，在人民币跨境使用的条件下，货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步发挥。央行网站周一刊登她在跨境人民币业务五周年座谈会上的发言表示，人民币跨境使用，使得国际国内经济金融的联系和互动更为密切，更加市场化的、具有前瞻性的宏观审慎管理方式需要随之建立并完善。

中国央行公布略超预期的9月金融统计数据，并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。

**日本和韩国**

日本央行在季度报告中表示，由于4月消费税上调所带来的拖累开始缓解，该国多数地区经济持续复苏；尽管日益有迹象显示成长或失去动能，但央行仍对未来充满信心。在央行地区分行经理会议上，总裁黑田东彦亦坚持乐观立场。他表示，经济将呈现温和复苏的趋势，尽管工业生产方面有一些疲弱。

日本央行在季度报告中维持对日本九个地区中八个地区的经济评估不变，称地区经济继续复苏或呈现趋势性温和复苏。在九个地区中，东北地区下调其评估，称复苏趋势放缓。

日本央行总裁黑田东彦表示，日本产出最近显示出疲弱走势，经济继续呈趋势性温和复苏；预计日本经济将继续温和复苏，因上调消费税的影响开始消退；QQE取得预期效果，日本稳步走向央行物价目标；如果风险成为现实并迫使央行改变经济和物价预估，将果断调整政策。

一名政府官员引述日本央行总裁黑田东彦谈话指出，日圆近期买盘是因避险及对全球经济的疑虑，日央行将持续监视金融市场波动对日本经济及物价的影响。

韩国央行总裁李柱烈表示，央行近期调降了韩国今明两年的经济增长预期，但经济增长面临的下行风险甚于上行风险。李柱烈称，若外部条件恶化，如美国收紧政策等因素，那么韩国经济增长将会受到冲击。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，央行正密切关注楼市投资者借贷增加的情况，且仍在与金融监管部门讨论如何收紧信贷标准。在发表题为“支付系统存在的问题”演讲后，史蒂文斯回答提问时还称，在房价急涨且放贷竞争加剧的情况下，有必要密切关注信贷标准。

澳洲央行副总裁洛威表示，全球利率极低情况可能还将持续一段时间，投资人在追逐收益时，必须提防过度推升资产价格背离经济基本面的风险。洛威在一场会议上指出，虽然一些金融冒险行为是不错的，但在缺乏辅以实质投资增温的情况下，这种冒险持续愈久，愈有可能形成新的风险。

澳洲央行称，劳动力市场仍低迷，但今年表现有所稳定，并称鉴于官方劳动力调查的波动性，央行是基于一系列数据做出的评估。在10月7日的政策会议记录中，澳洲央行亦重申，在一段时间内维持利率稳定是最为审慎的做法。“根据现有的信息，政策委员会的判断是，当前的货币政策立场仍是适当的，可扶助需求持续增长，通胀也与未来一段时间的目标一致”，会议记录显示。

澳洲央行助理总裁肯特称，货币政策目前旨在支持需求增长。肯特说，低利率应能暂时提高负债者的可支配收入，但也会降低依赖生息资产者的收入。“但这仍是刺激性的，部分原因在于，澳洲家庭总体而言是净负债者，”肯特说。他是澳洲央行经济分析和经济研究部门负责人。

**其他国家**

加拿大央行在货币政策声明中放弃了中性立场措辞，该行已经暗示过基本上不会再给出利率方向的前瞻性指引。加拿大央行维持隔夜利率在1%，符合市场普遍预期，市场更关注央行的整体展望以及对未来的分析。9月时，加拿大央行表示，对利率改变的时机和方向持中性立场。

加拿大央行总裁波洛兹的声明称央行认为经济中有“相当规模的过剩产能”，需要继续实施货币刺激以弥补缺口；利率前瞻性指引仍是央行政策工具中的主要组成部分，但要等到利大于弊时再使用。

瑞士央行理事祖布鲁克称从物价稳定的角度看，目前的利率适切；祖布鲁克称瑞郎仍被高估，仍有必要设定汇率上限；祖布鲁克称瑞士央行将在必要时不设限购买外汇并立即采取进一步措施来扞卫瑞郎上限。

新西兰央行总裁惠勒表示，近年来的汇率上升已损及亚洲经济体，但资本管制并非解决之道。惠勒表示，国际间的金融关联给央行官员制定货币政策带来挑战。他说，它们引起汇率大幅波动，并使汇率持续而具破坏性地背离经济基本面。 。(完)

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