美国与加拿大经济指标预测--10月24日-10月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月20日当周
10月24日(五)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 47.0 50.4
10月27日当周
10月27日(一)
-- 美国建筑许可(万户) 9月修正值 -- 101.8
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 58.8
服务业PMI 57.0 58.9
1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 104.7
指数变动(较前月) +0.3% -1.0%
10月28日(二)
1230 美国耐久财订单 9月 +0.7% -18.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% +0.4%
扣除国防的耐久财订单 -0.4% -19.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +0.4%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 8月 +0.2% -0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.6%
房价指数(较上年同期) +5.8% +6.7%
1400 美国消费者信心指数 10月 87.7 86.0
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正14
10月29日(三)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.5%
1800 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25%
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 150
10月30日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +3.2% +4.6%
GDP最终销售 +3.2% +3.2%
GDP消费支出 -- +2.5%
GDP隐性平减指数 +1.4% +2.1%
核心PCE物价指数 +1.4% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +2.3%
10月31日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 9月 -- +1.4%
1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.5%
个人所得(较前月) +0.3% +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
PCE物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
1230 美国企业雇佣成本 第三季 +0.5% +0.7%
1230 加拿大GDP(较前月) 8月 -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 59.5 60.5
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 85.0 86.4
现况指数 98.3 98.9
预期指数 78.2 78.4 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)