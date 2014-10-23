《路透晚报》--10月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：汇丰10月制造业PMI初值微升，但经济下行压力仍存

就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。

--中国经济：应抓紧制定发展混合经济中的“负面清单”--官员

中国证券报周四报导，国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南指出，应加快制定发展混合经济中的“负面清单”，便于各方对政策有底，同时也便于操作，避免改革在方向和性质上的争论。

--中国国企：1-9月国有企业利润增5.9%,煤炭、化工类利润下降--财政部

中国财政部周四公布，今年1-9月国有企业利润同比增长5.9%，明显低于1-8月的8%增幅。从行业看，煤炭、化工行业利润降幅仍较明显。

--台湾数据：9月工业生产指数年增率创三年半高位，电子零组件业支撑成长

台湾9月工业生产指数年增率10.30%，若扣除春节因素则创下三年半高位，其中的电子零组件业指数已持续三个月创历史新高，支撑工业生产表现亮眼。

【金融】

--中国保险：保险公司对关联方投资余额将不超过总资产30%--保监会

中国保监会在逐步放开保险资金投资领域的同时，也在加强风险防范。保监会周三就发布征求意见稿，拟加强保险公司关联交易监管，其中明确，保险公司对关联方的全部投资余额，合计不得超过其上季末总资产的30%，并不得超过上季末净资产。

--中国金融：中金公司称金立群辞任董事长，由中投董事长丁学东兼任

中国知名投行--中国国际金融公司周四宣布，金立群不再担任公司董事、董事长职务，中国主权财富基金--中投公司董事长兼首席执行官（CEO）丁学东出任中金公司董事、董事长。

【固定收益】

--《分析》SLF放水后中国央行静观其变，稳增长措施接棒发力提振经济

中国央行公开市场本周操作归于平静，正回购量价持稳。面对三季度经济增速下滑至五年半新低，央行已再度通过SLF（常备借贷便利）开闸放水，且近期多项稳增长措施陆续开始推出，公开市场操作因此暂时重回淡静，连续第二周资金回笼量与到期量持平。

--中国货币市场：新股IPO及缴税致资金面略收敛，但影响有限宽松预期仍不改

中国银行间资金市场周四主要回购利率多微涨。交易员表示，尽管在央行公开市场依旧平稳操作，国库现金定存到期，叠加缴税及新股IPO申购进行时等综合因素影响下，场内机构短期资金缺口稍增，但在大行稳定供给下，流动性仍较充裕。

--中国债市动态：买气略恢复现券收益率小降，汇丰PMI影响不大

汇丰稍早公布中国10月制造业PMI初值微幅回升，但中国银行间债市周四几乎未受到影响。长期看好后市预期下，早盘现券买气较上日增加，利率债收益率小幅下行，利率互换(IRS)则受新股发行等资金因素压制，变化不大。

--新债招标：中国深圳五至10年地方债利率均略高于同期国债均值--业内人士

业内人士周四透露，中国深圳市政府上午招标的三期自发自还地方债，中标利率略高于同期限国债此前五日到期收益率算术平均值，幅度均为3个基点(bp)。

--中国新债：国开行下周二将招标增发至多240亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(28日)招标增发五期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

--《中国新债预测》30年国债利率预测均值4.33%，低于中债估值

中国财政部周五将招标发行30年固息国债。路透调查显示，多数机构对该期限国债需求不强，而且二级市场也几乎没有流动性，不过债市整体向好背景料仍有利发行，利率预测均值落在4.33%，低于中债估值水平。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘微贬，四中全会即将闭幕市场仍维稳

中国人民币兑美元周四早盘小幅走贬。因国际美元指数走升，中间价今日创近两周新低，且时至下旬，客盘购汇相对明显，推动人民币走势趋弱。

--中国外汇：当前资本外流是符合调控目标的有益调整，风险可控--外管局

中国三季度数据显示出现资本外流，官方则表态认为此为符合调控目标的有益调整 ，风险可控。外管局官员周四表示，内外部不确定性因素有所增加，可能会使得跨境资金流动双向波动成为一 种新常态，但这种波动可以承受。

--中国外汇：9月国际服务贸易逆差扩至217亿美元,旅游占比续降--外管局

中国国家外汇管理局周四公布，2014年9月，国际收支口径的国际服务贸易逆差续扩至217亿美元，其中旅游差额占比为47.9%，比例继续下降；“其它商业服务差额”逆差较上月扩大，占比快速提升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1%再创一个月新低，汇丰PMI略升难改大盘弱势

中国股市沪综指周四收跌1%，连续第三日刷新一个月收盘低点纪录。分析师指出，尽管汇丰PMI初值微升，但不足以扭转市场短期偏弱的趋势，而且中小盘股继续回调亦引发融资盘止损，短线大盘料仍有调整压力。

--中国能源：9月末商业原油库存环比增长0.5%--新华OGP

新华OGP称，中国9月末商业原油库存环比增长0.5%，9月末成品油库存环比下降2.7%。

--企业结盟：中信与大宗商品贸易商托克联手，在华成立物流公司

中信证券下属子公司已经与全球大宗商品贸易公司托克(Trafigura)旗下部门签署协议，将在中国成立一家仓储和物流合资企业。中信证券是中国最大的投资银行。

--中国企业：万达拟投500亿元建广州文化旅游城，旅游业投资超3,000亿

继在青岛等多个城市建设万达旅游文化城后，中国最大商业地产集团之一的万达集团周四宣布，将投入超过500亿元人民币在广州建设一个超大型旅游项目--广州万达旅游城，万达在文化旅游产业的投资将超过3,000亿元。

--中国企业：华为称第三季智能手机出货同比跳增26%，至1,680万部

中国华为表示，第三季智能手机出货量同比跳增26%，高端智能手机出货量翻番。高利润的高端市场由三星电子和苹果占据主导。

--中港个股：中国北车中标美国波士顿地铁车辆项目，总价近35亿元

中国大型轨道车辆生产企业--中国北车股份有限公司周四公告称，公司已中标美国波士顿地铁车辆采购项目，中标金额近35亿元人民币。

--中国企业：广汇汽车搁置香港IPO计划，谋求A股上市--消息