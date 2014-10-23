基金产业：美国股票基金上周净流出58亿美元，为7月初以来最多--ICI

路透纽约10月22日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，10月15日止当周，美国共同基金从股票基金中撤资58亿美元，受累于有关全球经济成长的担忧，以及埃博拉疫情扩散引起的忧虑。

ICI数据显示，10月15日止当周资金流出规模为7月初以来最大。主要投资外国股票的基金有7.75亿美元资金外流，为2013年5月初以来首次出现外流。

债券基金净流出45亿美元，为连续第三周净流出。可投资股票和固定收益证券的混合型基金外流12亿美元，为2012年11月以来最大资金外流规模。