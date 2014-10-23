基金产业：美国股票基金上周净流出58亿美元，为7月初以来最多--ICI

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透纽约10月22日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，10月15日止当周，美国共同基金从股票基金中撤资58亿美元，受累于有关全球经济成长的担忧，以及埃博拉疫情扩散引起的忧虑。
ICI数据显示，10月15日止当周资金流出规模为7月初以来最大。主要投资外国股票的基金有7.75亿美元资金外流，为2013年5月初以来首次出现外流。
债券基金净流出45亿美元，为连续第三周净流出。可投资股票和固定收益证券的混合型基金外流12亿美元，为2012年11月以来最大资金外流规模。
市政债券基金是ICI追踪的基金类别中唯一吸引资金净流入的，有6.21亿美元资金流入。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)