《中国企业债发行日程表》--10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *北京首都创业 20 永续债 10/31簿记建档 -- AAA 11/3-11/5 海通证券 集团 (每三年为一个重定价周期，期末发行人可选择延长一个周期或兑付)
(浮动利率，前四个重定价周期基本利差不变)
(第五个周期基本利差+300bp，第六个周期基本利差+600bp) ========================================================================================= 海宁城市 13 7 10/22簿记建档 5.58% AA 10/22-10/24 国开证券 发展投资集团 ========================================================================================= 辽宁忠旺集团 11 6 10/21簿记建档 5.48% AA+ 10/22-10/24 银河证券
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 乐山国资 12 7 10/21簿记建档 5.68% AA 10/22-10/24 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西安世园 12 7 10/20簿记建档 6.20% AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 溧阳昆仑 11 7 10/23簿记建档 上限8.01% AA 10/24-10/28 广发证券 城建集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 *5.73% AA 10/23-10/29 国信证券
(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京天恒 15 6 10/23簿记建档 上限7.77% AA 10/24-10/30 国金证券 置业集团 ========================================================================================= 广东高速公路 20 15 10/28簿记建档 -- AA+ 10/29-10/31 广发证券 有限公司 (广东省交通集团提供担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 三门县国资 4 7 10/28簿记建档 -- AA- 10/29-11/4 国信证券 投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权担保) ========================================================================================= 浙江新昌 6 7 10/29簿记建档 -- AA- 10/30-11/5 国信证券 投资发展公司(第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 攀枝花城建投 6 5 10/29簿记建档 -- AA 10/30-11/3 平安证券 经营公司小微企业增信债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%