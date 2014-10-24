重发-路透调查：中国经济未来一年料逐季放缓，料通胀温和利率持稳

(重发以调整标题)

* 中国经济增速预计将逐季放缓

* 今明两年增速分别为7.4%和7.1%

* 通胀将保持相对温和

* 未来一年利率很可能按兵不动

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路透北京10月24日 - 路透综合10多家机构调查结果显示，未来一年中国通胀将保持相对温和，经济增速会逐季放缓；但央行在利率方面预计继续按兵不动。

最新路透季度调查结果显示，今年四季度中国经济增速预计7.3%，全年为7.4%；明年四个季度增速将逐季放缓，分别为7.2%、7.1%、7.0%和6.9%，全年预计为7.1%。

与此同时，通胀将保持相对温和，今明两年通胀率估计分别为2.3%和2.8%；而未来一年存贷款基准利率有望维持在3%和6%不变。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，三季度中国数据优于预期，可能平息市场对中国经济前景或将在短期内进一步恶化的担忧；而且中国经济增长结构和质量出现了一些积极变化，如房地产和产能过剩行业继续调整，服务业发展持续超越制造业，就业市场保持稳健等。

“经济增长减速的主要原因是投资放缓，尤其是房地产投资和产能过剩行业投资，而这是经济再平衡的一个必要成分；重要的是，就业市场形势依旧保持稳定，通货膨胀得到良好的控制，”他说，“目前，大规模刺激措施不仅不必要，而且还有可能加剧政府尝试解决的经济和金融失衡问题。”

摩根大通维持今年四季度中国经济增长7.4%的预测，并将全年成长率预估从7.3%向上修正到7.4%；稳定增长的支撑因素可能来自于贸易顺差以及制造业和房地产投资企稳。

中国三季度经济增长率放缓至7.3%的五年半低点。面对经济下行压力，近月稳增长举措再度密集出台，一方面在加快水利和基建投资，房地产限购、限贷松绑，另一方面央行采取向国有大行及股份制商业银行释放SLF资金等措施，以提供流动性支持及降低融资成本。

为了更好发挥投资对稳增长的关键性作用，继上周四国家发改委核准三条铁路新建或扩建项目后，昨日又公布了对八个建设项目的同意批复，包括三条铁路和五个机场，投资总额达1,500亿元人民币 。

不过，展望未来，海通证券认为，三季度中国投资的三大主力--基建、制造业和房地产投资全部熄火，未来投资增速仍不容乐观，因为地方政府举债面临全面规范，约束基建投资扩张，制造业投资也面临产能过剩的制约；同时楼市不景气导致地产投资短期亦难有明显回升。

“在此背景之下，今年投资增速或将降至15%，远低于去年的19.6%，”海通首席宏观债券分析师姜超称，“因此，我们对未来的经济走势依然谨慎，预计四季度增速将降至7.1%，全年为7.3%，预测明年增速会进一步降至7%。”

中国国务院总理李克强周二表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化，以服务业为主导、新业态加快涌现的结构优化更趋明显，简政放权等改革催生的新发展动力加快成长，就业、节能降耗等指标好于预期。