《台湾重要政经日程》--10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
=====================今日重要政经消息============================== 10/24(五) --08:00 总统马英九出席“打造有竞争力的台湾〞。 --09:00 立法院院会。 --09:30 行政院及所属委员会云端资料中心ISO2000与ISO27001受证仪式。 --16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。 ===================================================================== 10/29(三) --14:00 台湾友达 投资人说明会。 --17:00 台湾联电 投资人说明会。 10/30(四) --台湾日月光 投资人说明会。 10/31(五) --08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。 --15:00 宏达电 线上营运说明会。 11/3(一) --10:00 汇丰公布台湾10月采购经理人指数(PMI)。 11/4(二) --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。 11/5(三) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。 --16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。 11/6(四) *--09:00 台湾经济研究院举办“2015年台湾景气趋势研讨会〞。 --14:00 台湾联发科 投资人说明会。 11/7(四) --16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。 11/10(一) --13:30 台积电 公布10月营收。 11/20(四) --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。 11/21(五) --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。 11/24(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.90%。 *--16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率，上月年增10.30%。 11/29(六) --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 12/1(一) --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。 --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补营业日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 4/3(五)-4/4(一) --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%