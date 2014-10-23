台湾债市：五年券殖利率收低，银行筹码集中度升高

* 五年券殖利率收低，因筹码更形集中
* 美联储会议前，料随国际盘区间盘整
* 明日五年券交投区间料在1.16-1.19%
路透台北10月23日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周四微幅收低。交易员称，主要反映近两日银行承接证券商释出的筹码，让103/15集中度更提升的题材。
不过交易商认为，金融市场在下周美联储货币政策会议结束前，都难脱区间整理格局，台债甚至要等到下月4日10年增额券103/13R 标售后，才能有明确的方向。
“这两天银行买、券商卖，但也有些应该是短线交易。”一位银行交易员说。
另一银行交易员则指出，除了银行在指标券承接筹码外，在冷券市场包括五、10与15年的券也都有一定的成交量。这显示买盘心态已不若9月偏空，宁愿持有筹码以因应美国升息时程可能延宕的变数。
不过一票券商交易员称，目前103/15殖利率处于不上不下的尴尬位置，除了要看下周美联储利率决议对美国10年指标公债 殖利率走势的引导外，下月4日要标售10年增额券，13日第二次10年增额券也要开始发行前交易，筹码的增加可能会对市场造成扰动。
一证券商交易员提及，倘若美联储的声明让升息延后的预期落空，台债殖利率当然会随着国际盘弹升，但因目前的位置并不算低，因此弹升空间可能不会太大。
根据柜买中心统计，证券业周二、三透过等殖系统卖超103/15共31亿台币，银行业则买超26亿。
交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.16-1.19%，10年增额券103/13R 发行前交易殖利率区间则在1.61-1.64%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -0.38 1.1820 1.1681-1.1820 145.5
本周金融市场重要经济数据和事件包括：
10/23(四)：法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数；
10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。
30 103/12 没有成交
20 103/14 没有成交
10 103/13R 1.6310
5 103/15 1.1820
2 103/1 没有成交
(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)