标题新闻：法国10月企业景气指数升至97，高于预期的95--国家统计局

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普

路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。