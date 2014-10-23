版本:
中国
债券 | 2014年 10月 23日 星期四 14:52 BJT

标题新闻：法国10月企业景气指数升至97，高于预期的95--国家统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐