中国外汇：人民币兑新加坡元直接交易将于下周启动--消息

路透北京10月23日 - 三位消息人士周四对路透称，中国外汇交易中心将于下周启动人民币兑新加坡元直接交易。这有利于形成两种货币之间的直接汇率，而非用美元交叉汇率进行套算。

其中两位接近此事的消息人士对路透说，人民币兑新加坡元直接交易一事有望于下周宣布并开始交易。

外汇交易中心在答复路透的电话查询时未予确认，称目前还没有收到通知。

今年以来，中国已先后启动了兑澳元、新西兰元、英镑、韩元及欧元的直接交易。这有利于双边货币在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。