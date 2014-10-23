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市场报道 | 2014年 10月 23日 星期四 16:09 BJT

德国金融：欧洲央行压力测试结果德国银行没有资本缺口--报载

路透法兰克福10月23日 - 德国商报(Handelsblatt)周四未指明消息来源报导称，欧洲央行压力测试结果显示，24家受检的德国银行在未来六到九个月都不需要额外增加资本。

报导称，德意志银行(Deutsche Bank) 通过了本次资产负债表测试。

该报并称，HSH Nordbank 也安全过关。该行的金融稳定性向来不被看好能通过欧洲央行测试。

路透周三报导，HSH料能在这项银行质量体检中过关。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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