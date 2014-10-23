《专栏》信用利差过窄时国债期货或是更优做多工具

（作者为路透特邀撰稿人,文章仅代表本人观点）

撰稿 吴越

中国央行10月14日将14天正回购利率下调10bp至3.40%，引发现券收益率大幅下行，三个交易日内七年/十年国债收益率分别下行17bp和19bp，国债期货主力合约TF1412上涨0.848元，涨幅与现货基本一致。 回顾三季度市场走势，可以发现长端国债收益率进入胶着状态，而7年AA+企业债信用利差从年初最高的259bp收窄至9月10日的183.5bp，与去年7月份的低位基本持平，但七年国债收益率较去年7月高出近70bp，如果考虑国债的免税因素当前的信用利差水平更低。从基本面看，7、8月份的经济金融数据跳水，工业企业盈利数据也没有改善，这种情况下信用利差仍然处于低位，市场风险偏好抬升显然是主要原因。

国债收益率居高不下，信用利差达到年内低点，在货币宽松确立，但经济走势尚不明朗的情况下，利率债资本利得机会显然优于信用债，但是对于要求收益较高的机构来说，长端利率债的票息难以覆盖成本，通过持有现券进行波段操作很可能得不偿失，相比而言，能够提供高杠杆的国债期货显然是更优的做多工具。 受可交割券等因素的影响，已经上市的五年国债期货实质反映的是七年国债的走势，可以较好的反映长端而非中久期国债的走势。9月中旬公布的经济数据纷纷跳水后，央行迅速做出反应，于9月18日下调14天正回购率20bp至3.50%，引发收益率一轮大幅下行，当周七年/十年国债收益率分别下行20bp和25bp，TF1412合约涨幅超过1.06元与现货相当，本月14日下调正回购利率后走势如出一辙。 从市场流动性来看，9月份开始主力合约持仓已经稳定在10000手以上，日均成交达到2500手，当时市场波动剧烈时往往会放量成交，如9月18日、19日和14日均在五千手以上，如果将建仓周期设为五个交易日，可以承载至少1000~1500手的持仓，相当于10~15亿的现券规模，同时可以通过国债期货的三个优势大大降低资金占用： 一是期货保证金交易带来的杠杆效应，以五年国债期货为例，最低保证金为2%，假设期货公司要求的额外保证金为1%，则可以节约97%的资金占用，这点无须赘述。 二是转换因子带来的折价效应，国债期货的标的为票面利率为3%的名义中期国债，所有可交割券都需要经过转换因子调整，通常情况下票面利率高于3%的可交割券转换因子会大于1，而且转换因子与可交割券票面利率线性相关。TF1412前三个活跃CTD发行时市场利率处于历史高位，对应的转换因子1.06、1.0755和1.0789高于所有可交割券1.03的均值，导致期货净价相对现货的折价更大，相比140013的净价101.3元，通过国债期货仅需按约95.5元的净价即可获得等同的多头敞口，可以节约5.7%左右的资金。 三是空方期权的补偿效应，国债期货条款设计中为了保护空方，赋予其以转换选择权为主的交割期权，由于期权价值不会为负，期货价格会对多方有一定的折让，在此可以简单理解为净基差（Basis Net of Carry），根据我们的跟踪期权补偿节约的资金占用通常不超过1%。 9月CPI受翘尾因素衰减影响跳水至1.6%，PPI跌幅扩大和发电量低速增长显示需求仍然偏弱，欧美金融市场的混乱状况会在短期内降低资本流出的压力，货币政策持续宽松的方向得到普遍认可，类似下调正回购利率的宽松操作很可能会再次发生。目前配置10亿面额七年国债140013需要占用10.25亿元，如果使用国债期货替代，占用资金仅为2864万元。信用利差过窄时，如果看好基准利率下行，折衷通过国债期货做多或是最佳选择。（完）

(作者就职于广发证券固定收益销售交易部，联系方式Email:marco.wuyue@foxmail.com)