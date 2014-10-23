《路透晚报》--10月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数下跌，因中国PMI数据未能缓解全球成长忧虑
日本股市周四下跌。中国制造业的小幅扩张未能缓解有关全球经济成长前景的忧虑。日经指数收跌0.4%，报15,138.96点。东证股价指数跌0.3%，收报1,232.34点。JPX-日经400指数跌0.3%，收报11,212.87点。
--中国股市：沪综指收跌1%再创一个月新低，汇丰PMI略升难改大盘弱势
中国股市沪综指收跌1%，连续第三日刷新一个月收盘低点纪录。分析师指出，尽管汇丰PMI初值微升，但不足以扭转市场短期偏弱的趋势，而且中小盘股继续回调亦引发融资盘止损，短线大盘料仍有调整压力。
沪综指收报2,302.418点，跌24.135点或1.04%，此前收盘低点为9月22日的2,289.87点；上证A股今日成交1,404亿元人民币，上日为1,384亿元。沪深300指数收报2,395.936点，跌0.94%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,404点，跌1.08%，成交786,177手。
--香港股市：恒生指数小幅收低，中国制造业数据帮助限制跌幅
香港股市收低，与亚洲地区股市走势一致，中国制造业活动略微增强，帮助限制跌势。恒生指数初步收低0.3%至23,333.18点。恒生国企指数收高0.1%。
--全球汇市：欧元区PMI数据亮丽帮助欧元弹离低点，但涨势或难以为继
欧元兑美元从两周低位反弹，此前数据显示欧元区企业在10月扩张速度超出预期；不过在市场不断预期欧洲央行会推出更多货币宽松措施之际，欧元涨幅可能昙花一现。欧元兑美元升至1.2662，从法国10月综合PMI初值出炉后所及的两周低位1.2614反弹。美元兑一篮子主要货币仍处守势，报85.711。新西兰元兑美元跌0.8%至0.7864美元，受温和通胀率数据打压。
挪威央行公布决议维持利率不变之后，挪威克朗 兑欧元跌至日低8.40克朗。
--欧元债市：德债收益率上涨，因欧元区PMI数据向好
德国公债收益率(殖利率)上涨，此前出炉的欧元区PMI数据向好。0846GMT，德国10年期公债收益率涨2个基点至0.88%；德国公债期货价格跌0.15%至150.41。
--金属期市：伦铜上涨，得益于中国制造业PMI数据
伦敦期铜上涨，得益于中国制造业活动略见成长，但围绕全球经济的不确定性挥之不去，令价格上档受限。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.8%，报每吨6,683美元。上日曾触及一周高点每吨6,710美元，之后收低0.6%。上海期交所主力1月期铜持平于每吨47,120元人民币(7,700美元)。上海期锌上涨近2%，追随隔夜伦敦市场涨势。
--国际油市：布兰特油价升向85美元，汇丰中国制造业PMI激发乐观情绪
布兰特原油逆转稍早跌幅，小升向每桶85美元，因中国制造业数据好于预期，缓解了对于供应增加的忧虑。0830GMT，布兰特原油12月合约涨0.05美元，报84.76美元；之前曾触及一周低点84.23美元。周三该合约下跌1.51美元，创下一周来最大单日跌幅。美国原油12月合约涨0.08美元，报每桶80.60美元。
--全球金市：金价接近1,240美元，亚洲股市下跌
金价接近每盎司1,240美元，而亚洲股市走软。但谨慎情绪依然占据上风，因美元徘徊在一周高点附近，且资金进一步流出黄金基金。0833GMT，现货金报每盎司1,239.30美元。美国期金跌0.5%至每盎司1,239.70美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完)
(编译 朱晓军；审校 杜明霞)