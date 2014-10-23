《中国债市每日综述》现券走稳中短端收益率稍降，政策面预期仍乐观

* 现券及IRS走势趋稳，中短券收益率略回落

* 汇丰PMI数据略转好但分项仍不理想

* 经济未现明显起色，乐观政策预期延续

* 收益率主跌浪暂告段落，料震荡中稳步走低

路透上海10月23日 - 中国银行间债市周四现券及其IRS走势趋稳，中短券收益率还略有回落，国债期货亦同步反弹；尽管汇丰PMI数据略转好，但分项数据仍不理想，经济仍未见明显起色，乐观的政策面预期料仍将支撑债市维持偏强格局。

交易员并指出，前期收益率降速较快，机构获利幅度巨大，短期可能仍有一定的回吐压力，现券收益率主跌浪暂告一段落，随后在震荡中稳步走低或成主基调。

“下午买盘还比较好，三年国开下了3个（基）点，国债幅度小一点，长端维稳吧。汇丰PMI也就是稍微好点，分项其实还不太好。”上海一银行交易员称。

他指出，尽管收益率调整在今日早盘一度延续，但市场心态尚好，现券在总体乐观的判断下，走势将会有所收敛，等待下一波宽松政策的出台，“交易户的利润要兑现的，接下来就是（收益率）上来买一点，下去卖一点。”

就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。

上海另一银行交易员谈到，今日10年长债收益率仍基本稳定，与中短品种略有分化，主要是因为目前七年与10年的期限利差较小，从而抑制续降动力。

剩余期限约6.23年的国开债140203最新报价收益率 在4.37%/4.34%，上日尾盘为4.3799%/4.3550%。剩余期限约9.25年的国开债140205券最新报价收益率 在4.39%/4.36%，上日尾盘为4.3850%/4.37%。

国债期货在连跌两日后也稍有反弹，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.492元，较上日结算价升0.056元人民币，或0.06%。

**短期资金需求增，但供给仍较充裕**

银行间资金市场周四主要回购利率 多微涨，总成交量续创新高。交易员表示，尽管在央行公开市场依旧平稳操作，国库现金定存到期，叠加缴税及新股IPO申购进行时等综合因素影响下，场内机构短期资金缺口稍增，但在大行稳定供给下，流动性仍较充裕。

他们并指出，央行流动性偏松的调控态度下，料度过缴税等时点性因素冲击，资金面宽松局面还将持续。

“今天有点紧起来了，主要还是缴税的影响吧，照理10月是季度的，量会大一点，”上海一银行交易员称，"不过缴税是很正常的影响嘛，过去了就好了"。

他并表示，新股主要是对非银行机构有影响，而公开市场及500亿国库现金影响不会很大。此外，从资金供给来看，个别大行改为融出长期资金，但是拿的机构不多；而国开行等还是稳定融出短期资金，基本能够保证市场需求得以满足。

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币14天期正回购操作。路透据此计算显示，公开市场本周为连续第二周资金回笼量与到期量持平。

至今日起，沪深股市合计有12只新股发行，网上申购日及网下缴款日集中在10月23日（周四）、24日（周五）和27日（下周一），资金解冻日分布在10月28日至30日三天。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

"IPO很快就会回款的，影响有限“，华中另一银行交易员认为，倒是近期市场长期资金需求不旺，导致不少银行改抢同业存单，导致同业存单发行出现火爆疯抢局面，而因为其市场化程度毕竟有限，对不少机构来讲，发行利率还是比较具有吸引力的。

今日银行间市场质押式回购总成交金额12,662.28亿元，较上日的12,186.10亿元续增，再创单日成交新高；其中，隔夜品种为10,281.10亿元，上日为10,055.81亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4269 2.4330 -0.61 10,281.10

七天 3.0597 2.9819 +7.78 1,967.99

14天 3.5210 3.4699 +5.11 331.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8000 1.0850 -28.50 --

七天 3.4050 3.8300 -42.50 --

14天 3.5050 3.7000 -19.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.5100 0.00 --

七天 3.0900 2.9900 +10.00 --

14天 3.5200 3.4300 +9.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4230 2.4190 +0.40 --

七天 2.9450 2.9320 +1.30 --

三个月 4.4825 4.4910 -0.85 --